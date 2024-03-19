Trump seçimi kazanırsa Prens Harry'yi sınır dışı edebilir

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ABD'de Demokratlara oy veren Yahudileri hedef alan açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Demokrat Parti'nin İsrail'den nefret ettiğini ifade eden Trump, "Demokratlara oy veren herhangi bir Yahudi, dininden nefret ediyor demektir. İsrail hakkındaki her şeyden nefret ediyorlar. Kendilerinden utanmaları gerekiyor çünkü İsrail yok edilecek." değerlendirmesini yaptı.