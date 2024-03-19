|
Dünya

Trump seçimi kazanırsa Prens Harry'yi sınır dışı edebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlığı kazanması halinde İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin uyuşturucu kullanımından sınır dışı edilebileceğini belirtti. Harry'yi Kraliçe II. Elizabeth'e affedilemez ihanette bulunmakla suçlayan Trump, Harry'ye ayrıcalık gösterilip gösterilmeyeceği sorusunu, "Hayır." diye cevapladı.

21:32 - 19/03/2024 Salı
AA
Prens Harry - Donald Trump
Prens Harry - Donald Trump

Trump, İngiliz haber kanalı GB News'e verdiği röportajda, başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'nin, "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti.

"Harry'ye ayrıcalık yok"

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak girmesine kesin gözüyle bakılan Trump, Harry'ye ayrıcalık gösterilip gösterilmeyeceği sorusunu, "Hayır. Uyuşturucu hakkında bir şeyler bilip bilmediğini görmemiz gerekecek ve eğer yalan söylüyorsa uygun önlemleri almaları gerekecek." diye cevapladı.

Trump, "uygun önlemin" sınır dışı etme anlamına gelip gelmediği sorusuna ise net bir cevap vermedi.

"Kraliçe II. Elizabeth'e affedilemez ihanet etti"

Prens Harry hakkında daha önce de konuşan Trump, 2024'te yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Prens Harry ve uyuşturucu geçmişi

Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti.

Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine geçen yıl Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.



#Donald Trump
#Prens Harry
#ABD
#Uyuşturucu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...