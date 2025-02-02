Trump temizlik istiyor: FBI’a operasyon kapıda

Trump yönetimi önceki gün, 6 Ocak'taki ceza davalarında görev alan bir grup savcıyı görevden aldı ve aynı soruşturmalarda yer alan FBI ajanlarının isimlerini talep etti. CNN’in elde ettiği bir bilgiye göre, FBI amirlerine ve Adalet Bakanlığı'na salı gününe kadar 6 Ocak soruşturmalarında "herhangi bir zamanda" görev alan tüm mevcut ve eski FBI çalışanlarının isimlerini vermeleri talimatı verildi. FBI geçici direktörü Brian Driscoll, "Bu talep, bu soruşturma çabalarını destekleyen ülke çapındaki binlerce çalışanı kapsıyor ben ve müdür yardımcısı da bu listede” ifadelerini kullandı. Geçici Başsavcı Yardımcısı Emil Bove, "Listelerde yer alan her çalışan için, mevcut unvanını, kişinin atandığı ofisi, soruşturma veya kovuşturmadaki rolünü ve soruşturma veya kovuşturmayla ilgili son faaliyetin tarihini belirtin" diye yazıldığını ifade etti.