Trump temizlik istiyor: FBI’a operasyon kapıda

ABD'de yeni yönetimin, Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmalarda yer alan FBI ajanlarını görevden almak için harekete geçtiği öğrenildi.
Trump yönetimi önceki gün, 6 Ocak'taki ceza davalarında görev alan bir grup savcıyı görevden aldı ve aynı soruşturmalarda yer alan FBI ajanlarının isimlerini talep etti. CNN’in elde ettiği bir bilgiye göre, FBI amirlerine ve Adalet Bakanlığı'na salı gününe kadar 6 Ocak soruşturmalarında "herhangi bir zamanda" görev alan tüm mevcut ve eski FBI çalışanlarının isimlerini vermeleri talimatı verildi. FBI geçici direktörü Brian Driscoll, "Bu talep, bu soruşturma çabalarını destekleyen ülke çapındaki binlerce çalışanı kapsıyor ben ve müdür yardımcısı da bu listede” ifadelerini kullandı. Geçici Başsavcı Yardımcısı Emil Bove, "Listelerde yer alan her çalışan için, mevcut unvanını, kişinin atandığı ofisi, soruşturma veya kovuşturmadaki rolünü ve soruşturma veya kovuşturmayla ilgili son faaliyetin tarihini belirtin" diye yazıldığını ifade etti.
24 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI
Başkan Donald Trump'ın emriyle, 6 Ocak savcılarının işten çıkarılmasını emretti. Konuya aşina olan bir kişi, Washington'daki ABD savcılığı ofisindeki yaklaşık iki düzine çalışanın işten çıkarıldığını söyledi. Bove, Trump’ın ekibinin, bilgilerin zamanında ulaşması halinde söz konusu listeye yönelik de ek bir eylemi değerlendireceğini ifade etti. Bove, "FBI, Başkan Trump'ın, 'Amerikan halkına son dört yıldır uygulanan ciddi bir ulusal adaletsizlik' olarak tanımladığı olayda aktif olarak yer aldı ve bu olay, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda veya yakınında meydana gelen olaylarla ilgiliydi" dedi. Adalet Bakanlığı ayrıca, önceki yönetimin 7 Ekim 2023'teki saldırıyla ilgili olarak Hamas'ın üst düzey üyelerine karşı eylül ayında açtığı ceza davasında görev alan FBI personeli hakkında da bilgi talep etti.