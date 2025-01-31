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ABD: Koronavirüs Çin'deki laboratuvardan sızdı

ABD: Koronavirüs Çin'deki laboratuvardan sızdı

23:2431/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
AA
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Koronavirüs döneminden kareler (Foto: Arşiv)
Koronavirüs döneminden kareler (Foto: Arşiv)

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu söyledi. Sözcü, Joe Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı olmasına rağmen yapmamayı tercih ettiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

"Biden gerçekleri açıklamadı"

Beyaz Saray Sözcüsü,
"(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı."
ifadelerini kullandı.

ABD sıklıkla dillendiriyor, Çin yalanlıyor

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.



#Koronavirüs
#Kovid-19
#ABD
#Çin
#Joe Biden

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