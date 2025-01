Bu virüs yatırıyor: Grip aşısı için hâlâ geç değil

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısı arttı. Uzmanlar vakaların büyük bir çoğunluğunda influenza virüsü tespit edildiğini söyledi. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, son günlerde, rinovirüs, soğuk algınlığı ve nezle etkenlerinin arttığını belirterek, “Bunların en başında influenza geliyor. Özellikle bu dönemde birden fazla virüsün etkisiyle oluşan kombo virüs enfeksiyonlarına da rastlanabiliyor. Kovid-19 vakalarına ise nadiren de olsa rastlanıyor” diye konuştu. Her sonbahar sezonu, henüz grip toplum içinde çok yayılmadan grip aşılarının yaptırılması gerektiğini vurgulayan Demir, “Eğer, yüksek ateş, kas eklem ağrısı gibi gribal belirtiler içeren bir hastalık geçirilmediyse, bugünlerde ve şubat ayında da grip aşısı yaptırılabilir” şeklinde konuştu. Son dönemlerde artan vakalar nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı da arttığını ifade eden Demir, bağışıklığı güçlü kişilerin de her kış influenzaya yakalandığını ifade etti. C ve D vitamin desteğine dikkati çeken Demir, "Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü kişilerin grip aşısı yaptırması gerekir” ifadelerini kullandı.