Türk kültürünün vazgeçilmezlerinden olan çay, 7’den 70’e herkesin keyifle tükettiği bir içecektir. Ancak çayı tatlandırmak için şeker, bal ya da diğer tatlandırıcılar yerine tuz eklemek, çayın sunduğu faydaları daha da artıran ilginç bir alternatifmiş.

1 /6 Çay, Türk kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alırken, kökleri yalnızca bizim kültürümüzle sınırlı kalmayıp Tibet'e ve göçebe topluluklara kadar pek çok medeniyete uzanır.

2 /6 Bizim kültürümüzde genellikle atıştırmalıklarla birlikte tüketilen çay, farklı coğrafyalarda içine tuz, süt, hayvansal yağ ya da arpa eklenerek sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir öğüne dönüştürülmüş.



3 /6 Özellikle birçok kişiye ilginç gelen tuzlu çay, yalnızca keyif veren bir içecek olmanın ötesinde, enerji sağlayan, dikkati artıran ve açlığı bastıran besleyici bir kaynak olarak da tüketilmiş.



4 /6 Tuz ile birlikte tüketilirse...

Çay ve tuz birlikteliği, birçok çay tiryakisi için alışılmadık gelse de, bu ikili insan vücudundaki elektrolit dengesini desteklemede önemli bir rol oynar.



5 /6 Elektrolitlerin düzenli çalışmasını destekleyen tuzlu çay, beyin, kaslar ve sinir sisteminin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur.

