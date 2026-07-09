Anasayfa
Hayat
Sağlık
Uzmanı uyardı: Çarpıntı ve kilo kaybı o hastalığın habercisi olabilir

Uzmanı uyardı: Çarpıntı ve kilo kaybı o hastalığın habercisi olabilir

21:03, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:09, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Uzmanı uyardı: Çarpıntı ve kilo kaybı o hastalığın habercisi olabilir
Uzmanı uyardı: Çarpıntı ve kilo kaybı o hastalığın habercisi olabilir

Çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik ve terleme gibi belirtilerin ‘hipertiroidi’nin habercisi olabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, “Hipertiroidi farklı nedenlere bağlı gelişebilir. Bu nedenle tedavi mutlaka kişiye özel planlanmalı” dedi.

Toplumda sık görülen tiroid hastalıklarından biri olan hipertiroidi, tiroid bezinin fazla hormon üretmesiyle ortaya çıkıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, özellikle bazı hasta gruplarında cerrahi tedavinin kalıcı ve etkili bir çözüm sunduğunu söyledi.

‘TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI’

Hipertiroidi tedavisinde üç temel yöntem bulunduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, “İlaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Her hastada bu yöntemlerden biri ya da birkaçı uygun olabilir” ifadelerini kullandı.

Cerrahi tedavinin özellikle belirli hasta gruplarında ön plana çıktığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Nodül eşlik eden hastalarda, büyük guatrı olanlarda, bası şikayetleri bulunanlarda ve ilaç tedavisine yanıt alınamayan durumlarda cerrahi tercih edilir. Ayrıca genç hastalarda ve gebelik planlayan kişilerde de cerrahi daha uygun bir seçenek olabilir” dedi.

‘GÜVENLİ VE KALICI TEDAVİ SEÇENEĞİ’

Gelişen teknoloji ve cerrahi deneyim sayesinde tiroid ameliyatlarının günümüzde oldukça güvenli hale geldiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Sinir monitorizasyonu gibi teknolojiler sayesinde ameliyatlar yüksek güvenlikli şekilde yapılabiliyor. Uygun hastalarda cerrahi tedavi hipertiroidinin hızlı ve kalıcı kontrolünü sağlar” diye konuştu.

Toplumda tiroid ameliyatlarına yönelik yanlış algılar bulunduğunu belirten Doç. Dr.Aydın, “Her hipertiroidi hastasının ameliyat olması gerekmez. Ancak uygun hastalarda cerrahi geciktirilmemelidir” dedi.

‘MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ŞART’

Hipertiroidi tedavisinde en önemli adımın doğru tanı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Endokrinoloji ve cerrahi ekiplerinin birlikte değerlendirmesiyle hastaya en uygun tedavi seçeneği belirlenmeli ve süreç kişiye özel yönetilmelidir” ifadelerini kullandı.

Başlıklar :hipertiroiditiroid hastalıklarıtiroidçarpıntıkilo kaybı
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026