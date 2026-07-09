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Park ve piknik sonrası mutlaka kontrol edin

Park ve piknik sonrası mutlaka kontrol edin

22:10, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:17, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak
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Park ve piknik sonrası mutlaka kontrol edin
Park ve piknik sonrası mutlaka kontrol edin

Yaz aylarında çocukların park, bahçe, piknik alanları ve kırsal bölgelerde daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte kene teması riski de artıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) açısından ailelerin bilinçli hareket etmesi gerektiğine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, “Her kene hastalık taşımıyor ancak yanlış müdahaleler ve geç fark edilen belirtiler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, her kenenin hastalık taşımadığını ancak riskli temaslarda belirtilerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. KKKA virüsünün en sık enfekte kenenin tutunmasıyla bulaştığını ifade eden Uzm. Dr. Pekuz, enfekte hayvanların kan ve dokularıyla ya da enfekte kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla temasın da bulaşma yolları arasında yer aldığını söyledi.

KENE TEMASINDAN SONRA BU BELİRTİLERE DİKKAT

KKKA belirtilerinin bulaşma şekline göre farklı sürelerde ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Pekuz, kene tutunmasının ardından hastalık belirtilerinin genellikle 1 ila 3 gün içinde başladığını, bazı durumlarda ise bu sürenin 9 güne kadar uzayabildiğini ifade etti. Ateş, üşüme ve titreme, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ışığa hassasiyet gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Pekuz, hastalığın ilerleyen dönemlerinde burun ve diş eti kanaması, ciltte morarma, kanlı kusma veya dışkıda kan görülmesi gibi ciddi bulguların gelişebileceğini söyledi.

‘KENE ÇIKARIRKEN YAPILAN YANLIŞLAR RİSKİ ARTIRABİLİYOR’

Kene fark edildiğinde paniğe kapılmadan doğru müdahalenin yapılmasının büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Pekuz, “Kenenin deriye en yakın noktadan ince uçlu bir cımbızla ezmeden ve koparmadan yukarı doğru çekilmesi gerekiyor. Çıkarma işleminin ardından bölge sabun ve suyla ya da uygun bir antiseptikle temizlenmeli. Kenenin üzerine vazelin sürmek, kolonya veya alkol dökmek, oje damlatmak ya da sigara gibi ısı kaynaklarıyla müdahale etmeye çalışmak doğru bir işlem değil. Bu tarz uygulamalar enfeksiyon riskini artırabilir. Kenenin güvenli şekilde çıkarılamadığı durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARI DOĞADAN DEĞİL, RİSKLERDEN KORUYUN’

KKKA açısından özellikle kırsal bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden çocukların daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Pekuz, “Çocuklar açık alanlardan döndükten sonra mutlaka kene yönünden kontrol edilmeli. Özellikle saçlı deri, kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası ve göbek çevresi gibi bölgeler dikkatle incelenmeli. Kırsal alanlara gidecek olanlar; açık renkli, uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler tercih etmeli. Yüksek otlu ve çalılık alanlarda ise çıplak cilt temasından kaçınılmalı” dedi.

Kene teması sonrasında çocukta ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma, ishal, döküntü veya herhangi bir kanama bulgusunun gelişmesi halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz, muayene sırasında hekime mutlaka kene teması öyküsünün aktarılmasının erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başlıklar :kenekırım kongo kanamalı ateşikkkaçocuk sağlığıyaz hastalıklarıkene ısırığı
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