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Diyaliz devinden özel hastane yapımı: Daviva Avcılar Hastanesi açılıyor

Diyaliz devinden özel hastane yapımı: Daviva Avcılar Hastanesi açılıyor

12:20, 09/07/2026, Perşembe
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Diyaliz devinden özel hastane yapımı: Daviva Avcılar Hastanesi açılıyor
Daviva Sağlık Grubu, ileri teknoloji ile donatılmış altyapı ile çok sayıda branşta tanı ve tedavi hizmetleri sunmaya hazrılanıyor.

Diyaliz ve ilaç alanındaki yatırımlarıyla sağlık sektöründe önemli bir konuma sahip olan Daviva Şirketler Topluluğu, özel hastanecilik alanındaki ilk yatırımını hayata geçiriyor. Daviva Sağlık Grubu bünyesinde yaklaşık 1 milyar TL yatırımla kurulan Daviva Avcılar Hastanesi, modern sağlık altyapısı, yüksek hizmet kapasitesi ve ileri teknoloji donanımıyla faaliyetlerine başlıyor.

Yaklaşık 12 bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan ve 203 yatak kapasitesine sahip hastane, deneyimli uzman kadrosuyla pek çok tıbbi branşta hasta kabulüne başlamaya hazırlanıyor.

Güçlü altyapı ve modern sağlık teknolojileri

Sağlık sektörüne büyük ölçekli yatırımlar yapan Daviva Sağlık Grubu, ileri teknoloji ile donatılmış altyapı ile çok sayıda branşta tanı ve tedavi hizmetleri sunmaya hazrılanıyor. 27 erişkin, 22 yenidoğan, 7 koroner ve 5 kalp- damar cerrahisi olmak üzere toplam 61 yoğun bakım yatak kapasitesi olan Daviva Avcılar Hastanesi’nde toplam 11 ameliyathane ve cerrahi müdahale odası yer alıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla öne çıkan Daviva Avcılar Hastanesi’nde; genel cerrahi, üroloji ve kadın sağlığı operasyonlarında önemli konfor sunan robotik cerrahi sistemleri, robotik ortopedi cerrahisi, hibrit ameliyathane ve ileri görüntüleme teknolojileri bulunuyor. Ayrıca sağlık teknolojilerinin geleceğinde önemli bir yere sahip olan yapay zekâ destekli uygulamalar ile ilgili alt yapı çalışmaları sayesinde tanı ve tedavi süreçlerinde daha hızlı, doğru ve güvenilir çözümler sunulması hedefleniyor.

550 kişilik istihdam

Yaklaşık 550 kişilik sağlık profesyonelinden oluşan kadrosuyla faaliyet gösterecek olan Daviva Avcılar Hastanesi, sağlık sektöründe önemli bir istihdam alanı da oluşturuyor. Uzman hekimler, sağlık çalışanları ve teknik ekipten oluşan kadro ile multidisipliner sağlık hizmeti sunulması planlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yavuz: Sürdürülebilir ve entegre bir sağlık ekosistemi oluşturuyoruz

“2008 yılında Daviva Diyaliz ile temellerini attığımız Daviva Şirketler Topluluğu’nu, bugün sağlık sektörünün farklı alanlarında büyüyen güçlü bir yapıya dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Diyaliz alanında başlayan yolculuğumuz, Daviva İlaç yatırımıyla genişledi; bugün ise hastane yatırımlarımızla sağlık hizmetlerini daha bütüncül bir yapıya taşıyoruz. Daviva Sağlık Grubu’nu oluştururken hedefimiz yalnızca yeni sağlık yatırımları yapmak değil, birbirini tamamlayan hizmet alanlarıyla sürdürülebilir bir sağlık ekosistemi oluşturmaktı. İnsan hayatını merkeze alan, etik değerlere bağlı ve bilimsel gelişimi önceleyen yaklaşımımız doğrultusunda sağlık sektöründe uzun vadeli bir değer üretmeyi amaçlıyoruz. Daviva Avcılar Hastanesi bu vizyonun önemli yapı taşlarından biridir. Bunun yanında Çorlu’da gerçekleştirdiğimiz hastane yatırımıyla birlikte sağlık hizmet ağımızı genişletiyor, farklı bölgelerde kaliteli sağlık hizmetine erişimi artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Daviva markasını; diyaliz, hastane, ilaç ve ileri sağlık hizmetlerini kapsayan entegre bir sağlık yapısı olarak büyütmeye devam edeceğiz.”

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Akın: Teknolojiyi sağlık hizmetinin merkezine konumlandırdık

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Akın ise hastanenin teknolojik altyapısı ve sağlık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

  • "Hastanemizi planlarken öncelikli odağımız güçlü bir teknolojik altyapı oluşturmak oldu. Gelişmiş görüntüleme sistemleri, modern tanı üniteleri, dijital sağlık altyapıları ve ileri tıbbi donanımlarla çağın ihtiyaçlarına uygun kapsamlı bir sağlık merkezi kurduk. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve ileri teknoloji kullanımının geleceğin sağlık sistemleri açısından belirleyici olduğuna inanıyoruz. Güçlü altyapısı ve teknolojik kapasitesiyle Daviva Sağlık Grubu’nun hem sağlık sektörüne hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Bu yatırımın aynı zamanda Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası rekabet gücünü destekleyen önemli bir merkez olacağına inanıyoruz.”

Genel Müdür Dr. Tarkan Dizdar: Hasta deneyimini merkeze alan bir sağlık modeli kurduk

Daviva Sağlık Grubu Genel Müdürü Dr. Tarkan Dizdar ise hastanenin hizmet yaklaşımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Daviva Sağlık Grubu’nda hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve hasta deneyimini merkeze alan bir sağlık modeli oluşturduk. Bunun yanında çalışan memnuniyetini destekleyen sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturmayı da öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Deneyimli hekim kadromuz, multidisipliner yaklaşımımız ve güçlü sağlık altyapımız ile hastalarımıza kapsamlı sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz. Sağlık hizmetinin yalnızca tedavi süreçlerinden ibaret olmadığına; iletişim, güven, erişilebilirlik ve hasta memnuniyetinin de en az tıbbi başarı kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Hastanemizde sağlık hizmetlerinin her aşamasında şeffaflık, erişilebilirlik ve hasta odaklı yaklaşım temel önceliğimiz olacak. Amacımız, hastalarımızın kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bütüncül bir sağlık deneyimi sunmak.”


Başlıklar :Daviva Şirketler TopluluğuTarkan DizdarFuat AkınDaviva Avcılar Hastanesi
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