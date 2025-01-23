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Temizlik takıntısı olanlar dikkat: Canan Karatay 'Bu ürünleri sakın kullanmayın' diyerek uyardı

Temizlik takıntısı olanlar dikkat: Canan Karatay 'Bu ürünleri sakın kullanmayın' diyerek uyardı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:3723/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Temizlik takıntısı olanlar, her gün dip köşe temizlik yapmadan duramayanlar dikkat. Sağlık alanında verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Canan Karatay, bu kez ev temizliği için uyardı. Özellikle bir ürüne dikkat çekti. İşte temizlik ürünlerini kullanırken yapılan en sık hatalar.

Ev temizliği ve hijyen sağlama amacıyla yaygın şekilde kullanılan temizlik kimyasalları, yanlış ve bilinçsiz kullanıldığında tehlike saçıyor. 

Prof. Dr. Canan Karatay, temizlik yaparken dikkat edilmesi gereken bir ürüne dikkat çekti.

Çamaşır suyundan vazgeçemeyenlere kritik uyarılarda bulunan Karatay, temizlik yaparken yapılan hatayı açıkladı.

'Her gün tuvalet temizlenmez'

Daha önce yaptığı açıklamada, her gün tuvaletin temizlenmemesi gerektiğini söyleyen Karatay, "Her gün tuvalet​ temizlenmez o çamaşır sularıyla kusura bakmayın. Hakikaten insanlara panik yaptırdılar" demişti.

'Bağışıklık sisteminizi çökertir'

Şimdi de birçok kişinin temizlik yaparken kullandığı çamaşır suyu​ ve deterjanlara dikkat çeken Karatay, "Çamaşır suları, deterjanlar, ağartıcılar ve yumuşatıcılar dışardaki havadan daha çok ev havasını kirletir. Ev havasının kirliliği de bağışıklık sisteminizi çökertir" dedi.

Karatay, temizlik için sirke kullanımının doğru olduğunu ifade etti.

Karatay, sirkenin hem virüs hem de mikropları öldürmede etkili olduğunu söyledi. Sirkeyi 7 bin yıllık doğal ilaç olarak tanımlayan uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen sirkeyi kullanın, ama evde yapılan sirke olmalı. Tabii market sirkesini de ev temizliğinde kullanabilirsiniz. Ben onu kullanıyorum"

"Yerler düz sirkeyle sinilir ama her gün değil. Evde halı olmadığı için misafirler gelip ayakkabılarıyla girdikleri zaman siliniyor" diyen uzman isim, deterjanlar ve dezenfektanların ana maddesinin İngiliz karbonatı olduğunu belirtti.

#Canan Karatay
#sirke
#temizlik

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