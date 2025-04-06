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Bakan Kacır'dan gençlere müjde: Üniversite öğrencilerine destek sunacak

Bakan Kacır'dan gençlere müjde: Üniversite öğrencilerine destek sunacak

15:206/04/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığın gençlere destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile birlikte Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platformunu kuracağını duyurdu. İşte detaylar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda, gençlerimizin üretkenliğini destekleyecek yeni bir adım daha atıyoruz.

Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge’den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile Millî Teknoloji Kulüpler Birliği platformunu kuruyoruz.

Bu platform sayesinde, öğrenci kulüpleri; daha güçlü projeler geliştirecek, etkinlikler düzenleyecek, ilham veren işlere imza atacak. Türkiye’yi bilim ve teknolojiyle büyütmeye devam ediyoruz!


#Millî Teknoloji Kulüpler Birliği platformu
#TÜBİTAK
#Fatih Kacır

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