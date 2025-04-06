Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda, gençlerimizin üretkenliğini destekleyecek yeni bir adım daha atıyoruz.