Türk Telekom’dan kütüphanelere destek

Kültürel mirasımızı dijitale aktaran Türk Telekom, sosyal sorumluluk projeleriyle kütüphanelere destek veriyor. Kütüphane Haftası kapsamında açıklama yapan Türk Telekom, 81 ilde bin 200’e yakın kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladığını duyurdu. Görme engelliler için Telefon Kütüphanesi uygulamasıyla 50 kategoride 4 binden fazla erişilebilir sesli içerik sunan marka, deprem bölgesinde sınavlara hazırlanan öğrenciler için “100. Yıl Kütüphaneleri”ni hayata geçirdi. Altı ilde 12 kütüphanede afet sonrası eğitim süreçlerine katkı sunan kurum, gençlerin geleceğe hazırlanmasına yardımcı oluyor. Türk Telekom, iştiraki Sebit ve Kızılay iş birliğinde Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’teki 100. Yıl Kütüphaneleri’nin yıl sonuna kadar yirmiye ulaşmasını hedefliyor.

Türk Telekom, kütüphanelerdeki dijital dönüşümün yanı sıra, görme engelliler için Telefon Kütüphanesi uygulamasıyla bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Türkiye’nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti olan ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulamasında 50’den fazla kategoride 4 binden fazla eser yer alıyor. Telefon Kütüphanesi, güncel haberlere ve betimlemeli tablolara sesli şekilde erişim imkânı sağlıyor. Türk Telekom tarafından gönüllülerin kitap seslendirmesini kolaylaştırmak üzere geliştirilen ‘Kitaplara Ses’ uygulamasıyla da görme engellileri daha fazla sesli kitaba ulaştırıyor. Atatürk Kültür Merkezi, ören yerleri, kültür merkezleri ve kütüphanelerde sağladığı Wi-Fi hizmetiyle de ziyaretçilere yüksek hızda erişim imkânı sunuyor.