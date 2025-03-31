Anadolu’ya ‘sanat’ turu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Anadolu’ya sanat seferberliğinin devam edeceğini bildirdi. Yeni Şafak’a konuşan Sağtürk, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin geçen yıl büyük ilgi gördüğünü, bu yıl daha geniş bir kapsamda devam edeceğini söyledi. ‘Opera ve Bale Her Yerde’ mottosuyla düzenlenen festivallerle genç yeteneklerin de taramasının yapıldığını belirten Sağtürk, şunları söyledi: ‘’1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yapılan genç yetenek taramasında seçilen genç yetenekler ‘Bütün Umudum Gençliktedir’ adlı konser ile 19 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnede olacaklar. ‘Genç Yetenek Taraması’ yeni sezonda da devam edecek ve bu projeyi genişletmeyi ve daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.’’

15 bin 358 seyirciye ulaştıklarını söyleyen Sağtürk, festivalin bu yılki hedefi için, “Festival Bayburt, Rize ve Burdur başta olmak üzere Anadolu’nun pek çok şehrinde sanat seferberliğine devam edecek’’ dedi. 2025 Kültür Yolu Festivallerindeki şehirlerde de gösteri olacağını kaydeden Sağtürk, yerli ve milli eserlerin tanıtımı kapsamında 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivalinde Ahmet Adnan Saygun’un yerli ve büyük opera eseri Gilgameş’in dünya prömiyerinin ilk defa sahne alacağını açıkladı. ‘Aile Yılı’ kapsamında, altı ildeki Devlet Opera ve Balesi sahneleri ailelerin ziyaretine açılarak, vatandaşların opera ve balenin sahne arkasındaki sanat dünyasını bizzat deneyimleyebileceğini aktaran Sağtürk, ‘’Opera ve baleyi herkes için erişilebilir hale getirmeye ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmaya kararlıyız’’ açıklamasında bulundu.