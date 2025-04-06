Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın sakin seyre yöneldi. Altın fiyatları, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ile kırdığı rekorun ardından düşüşe geçti. İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Kuyumcularda altın ne kadar? 6 Nisan Pazar çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.709,46 TL
Gram altın satış fiyatı 3.710,58 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.226,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.356,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 24.826,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 25.272,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 12.451,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 12.685,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.476,34 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.524,61 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 25.377,91 TL
ATA Altın satış fiyatı 26.019,72 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 24.608,88 TL
Tam altın satış fiyatı 25.095,94 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, “Şimdilik %1’lik bir düşüş var, devamı gelir.” yorumunu yaptı. Gram altın da 3.926 TL’den 3.857 TL’ye kadar geriledi. Memiş, “Şimdilik bu seviyelerdeyiz ama düşüş sürebilir.” diyerek yatırımcıları uyardı.
Memiş, Trump'ın açıklamaları sonrası uluslararası piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesinin altına (101.43'e kadar) gerilediğine dikkat çekti. Bu düşüşle birlikte Euro/Dolar paritesinin adeta "çıldırdığını" ve 1.1086 seviyesine kadar yükseldiğini belirtti. İç piyasada ise Euro/TL kurunun 42 TL seviyesini aştığını (42.16 TL) ifade eden Memiş, aylardır "Euro mu Dolar mı?" sorusuna Euro yanıtını verdiğini hatırlatarak, Euro'nun dolara karşı bariz şekilde değer kazandığını vurguladı.
Ons altının Trump'ın konuşması sırasında 3167 dolara kadar yükseldiğini ancak şu an 3120 dolar seviyelerinde olduğunu belirten İslam Memiş, gram altının ise serbest piyasada 3937 TL'ye kadar çıktıktan sonra 3875 TL seviyesine gerilediğini
aktardı.
Memiş, “Şimdilik bu seviyelerdeyiz ama düşüş sürebilir.” diyerek yatırımcıları uyardı. Altında bir düzeltme hareketi beklentisini koruduğunu söyleyen Memiş, "Ons altında 3080-3030 dolar seviyelerine bir gerileme olması lazım. Altın tarafında bekleyişimi devam ettiriyorum" diyerek mevcut seviyelerden alım yapmadığını belirtti.
Bu önümüzdeki 12 aylık sürece baktığımız zaman bu ilk çeyreği referans aldığımız zaman bu yükselişler devam ederse özellikle ons altın tarafında 4 bin 250 dolar seviyesi, gram altında 6 bin lira seviyesi sürpriz olmaz.
O yüzde elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakite ihtiyacı yoksa altınlarını bulundurmaya devam etmeli. Bu yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ara ara düzeltmeler mutlaka yapacaktır. Teknik olarak düzeltmeler yapacaktır."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.