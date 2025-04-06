AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İşte 7 Nisan İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu için son dakika uyarısı AKOM'dan geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerinin ardından İBB AKOM'dan da yağış uyarısı gecikmedi. İstanbul'da yaşayanlar yarınki hava durumunu araştırırken, sıcaklıkların 10 derecenin altına ineceği tahminleri paylaşıldı. İşte AKOM'un İstanbul için yaptığı hava durumu son tahminleri ve uyarıları.





AKOM'DAN İSTANBUL'A SAĞANAK UYARI





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu.





AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 10 derecenin altına inmesinin beklendiği belirtildi.





İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL?

Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği kaydedildi.





Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.



