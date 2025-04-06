ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇLAR NİSAN 2025 LİSTESİ: ÖTV indirimli (Muafiyetli) araçlar hangileri? Şartlar neler? İşte ÖTV'siz engelli araçlar listesi





ÖTV MUAFİYETİNDE ARAÇ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Yeni yıl öncesi Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, ÖTV muafiyetinden faydalanılabilecek otomobiller için yüzde 40 yerlilik oranı taşıma şartı getirildi.





2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti ise 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL olarak güncellendi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında otomobil satışlarındaki yerli model payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. İlgili düzenlemeyle yerli üretimin teşvik edilmesi ve yerlilik payının yükseltilmesi amaçlanıyor.







