ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇLAR NİSAN 2025 LİSTESİ: ÖTV indirimli (Muafiyetli) araçlar hangileri? Şartlar neler? İşte ÖTV'siz engelli araçlar listesi

ÖTV indirimli araçlar belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, ÖTV indirimi ile engelli vatandaşlara yapılacak satışlarda yerlilik oranı yüzde 40 olarak belirlendi. ÖTV'siz satın alınan araçları elde tutma süresi ise 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. ÖTV'siz otomobillerde üst limit ise 2 milyon 290 bin 200 TL olarak açıklandı. Peki hangi modellerde ÖTV indirimi bulunuyor? ÖTV'siz araç alma şartları neler? İşte Nisan 2025 ÖTV indirimli (muafiyetli) araçların listesi.
ÖTV muafiyetli araçlardan faydalanabilmek için yüzde 90 engelli olma şartı bulunuyor. Son yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanılarak araç sahibi olmak isteyenler, ÖTV indirimli araçları araştırıyor. Özellikle alınan yeni kararda, yüzde 40 yerlilik oranı istenilen araçlar nedeniyle belirli modeller öne çıkıyor. İşte 2025 Nisan ayı ÖTV indirimli araçların listesi ve ÖTV muafiyetine ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan kararın detayları.
ÖTV MUAFİYETİNDE ARAÇ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Yeni yıl öncesi Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, ÖTV muafiyetinden faydalanılabilecek otomobiller için yüzde 40 yerlilik oranı taşıma şartı getirildi.
2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti ise 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL olarak güncellendi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında otomobil satışlarındaki yerli model payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. İlgili düzenlemeyle yerli üretimin teşvik edilmesi ve yerlilik payının yükseltilmesi amaçlanıyor.
Otomobilin üretiminde kullanılan malzemelerin, parçaların ve iş gücünün yerli kaynaklardan sağlanmasıyla elde edilen yerlilik oranı, yeni düzenlemeyle birlikte özellikle Türkiye'de üretim yapan otomobil markaları açısından avantaj sağlıyor.
ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?
Engellilik oranı %90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) “Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)” ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.
Bununla birlikte engellilik oranı %90'ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir." değerlendirmesi bulunanlardan, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.
2025 ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇLAR HANGİLERİ?
- Togg T10X
- Fiat Egea Ailesi
- Renault Clio
- Renault Megane
- Renault Duster
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.