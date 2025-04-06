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Meteoroloji'den Denizli için uyarı: Denizli'de kar yağacak mı? İşte son tahminler

Meteoroloji'den Denizli için uyarı: Denizli'de kar yağacak mı? İşte son tahminler

20:356/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Meteoroloji'den Denizli'ye zirai don uyarısı
Meteoroloji'den Denizli'ye zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don riski konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda yapılan değerlendirmelere göre, Denizli'de yer yer kar yağışlarının görüleceği belirtildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinden 8 Nisan 2025 Salı günü itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklendiğini belirtti. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü itibaren azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceğini ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniliyor.


Denizli'de yer yer bazı noktalarda kar yağışı bekleniyor

Soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlarının görüleceği belirten Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde ise zirai don riski konusunda uyarılarda bulundu.


Yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise Afyonkarahisar'da -3, Denizli'de 4, Uşak'ta ise -2 derece olacağı belirtildi.

#Denizli
#Hava durumu
#Zirai don
#Meteoroloji

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