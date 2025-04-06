Meteoroloji'den Denizli için uyarı: Denizli'de kar yağacak mı? İşte son tahminler

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinden 8 Nisan 2025 Salı günü itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklendiğini belirtti. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü itibaren azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceğini ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniliyor.