Rusya'dan ABD'ye normalleşme çağrısı: 'Diyaloğun başlaması gerekiyor'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız." dedi.
Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
'Sinyalleri dikkatle takip ediyoruz'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Ryabkov, bu konuda henüz bir gelişmenin olmadığı ifade etti. Ryabkov, "Washington'dan acil konularla ilgili gelen sinyalleri çok dikkatli takip ediyoruz. Tüm bu sinyaller önemli ve dikkatimizde. Ancak siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Diyaloğun olmaması nedeniyle ilişkilerdeki durgunluk devam ediyor." dedi.
'Olumlu bir haber bekliyoruz'
Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarını dile getirerek bu durumun kendileri için uygun olmadığının altını çizen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız. Diyaloğun karşılıklı saygı ve çıkarlarımızın dikkate alınması bazında başlatılması gerekiyor. Agremanla ilgili gelişme yok. Beklemedeyiz. Washington'dan olumlu kararla ilgili sinyal duymak istiyoruz. Amerika tarafının da devletler arasında tüm iletişim mekanizmalarının çalışmasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu konuya dikkat vermeye çağırıyoruz."
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