Rusya'dan ABD'ye normalleşme çağrısı: 'Diyaloğun başlaması gerekiyor'

Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarını dile getirerek bu durumun kendileri için uygun olmadığının altını çizen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız. Diyaloğun karşılıklı saygı ve çıkarlarımızın dikkate alınması bazında başlatılması gerekiyor. Agremanla ilgili gelişme yok. Beklemedeyiz. Washington'dan olumlu kararla ilgili sinyal duymak istiyoruz. Amerika tarafının da devletler arasında tüm iletişim mekanizmalarının çalışmasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu konuya dikkat vermeye çağırıyoruz."