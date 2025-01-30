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Trump uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok

Trump uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:2830/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazasına ilişkin bilgiler verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, uçak kazasına ilişkin bilgiler verdi.

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, kazada kurtulan olmadığını belirtip, "Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Sebebi ile ilgili net bir şey yok ama fikirlerimiz var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu." dedi. Sabotaj iddialarına da değinen Trump, ilginç ifadeler kullandı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan
yolcu uçağı ile
3 askeri personeli taşıyan
askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

Washington D.C İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly kazaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, yerel saatle 20.48'de kuleden alarm verildiğini, 300 personelin harekete geçtiğini aktardı.

American Airlines CEO'su Robert Isom ise basın toplantısında, "
Bu yıkıcı bir olay. Uçak havalimanına inişi sırasında askeri helikopterle çarpıştı. Şu anda helikopterin yolcu uçağının yoluna neden girdiğini bilmiyoruz"
dedi.

Trump duyurdu: "Hayatta kalan yok"

İkinci dönemine birkaç gün önce başlayan ABD Başkanı Trump, kazaya ilişkin düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında,
67 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
"Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum."
diyen Trump,
"Sebebi ile ilgili net bir şey yok ama fikirlerimiz var"
dedi.

Sabotaj ihtimali var mı?

Kokpit kayıtlarını dinlediğini de belirten Trump,
"Gerçekten korkutucu. Olabilecek en açık havaydı, ışıklar yanıyordu. Pilot sorunu olduğunu düşünüyorum"
diye konuştu.
Uyarıların çok geç verildiğini vurgulayan Trump,
"Nasıl olduysa aynı yükseklikte gidiyorlarmış. Detayları bir çalışma yapılacak ama ben gördüklerime dayanarak analiz yapıyorum. Soruşturmayı ordu yürütecek."
dedi.

Rusya başsağlığı diledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Peskov, Putin'in Trump'ı arayıp aramayacağı sorusuna, henüz böyle bir şey planlanmadığı cevabını verdi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, düşen yolcu uçağında dünya şampiyonu buz pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov'unda bulunduğu ifade edildi.

55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994 yılında artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu kazandı.

#Donald Trump
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