Trump uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, kazada kurtulan olmadığını belirtip, "Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Sebebi ile ilgili net bir şey yok ama fikirlerimiz var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu." dedi. Sabotaj iddialarına da değinen Trump, ilginç ifadeler kullandı.
Washington D.C İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly kazaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, yerel saatle 20.48'de kuleden alarm verildiğini, 300 personelin harekete geçtiğini aktardı.
Trump duyurdu: "Hayatta kalan yok"
Sabotaj ihtimali var mı?
Rusya başsağlığı diledi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Peskov, Putin'in Trump'ı arayıp aramayacağı sorusuna, henüz böyle bir şey planlanmadığı cevabını verdi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, düşen yolcu uçağında dünya şampiyonu buz pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov'unda bulunduğu ifade edildi.
55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994 yılında artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu kazandı.