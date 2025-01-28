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Trump İsrail’e sadakatten ödün vermiyor

Trump İsrail’e sadakatten ödün vermiyor

Merve Safa Akıntürk
04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Donald Trump.
Donald Trump.

İsrail'e sadakatinden ödün vermeyen ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzaladı. Ayrıca Trump, Tel Aviv yönetiminin karşı çıktığı İran'la varılan nükleer anlaşmadan da çekildi.

Gazze'deki nüfusun Ürdün ve Mısır'a gönderilmesine ilişkin skandal teklifiyle Siyonistleri sevindiren ABD Başkanı Trump ilk başkanlığı döneminde de Filistin'i hedef alan kararlara imza atmıştı. İsrail'e sadakatinden ödün vermeyen Trump, Tel Aviv yönetiminin karşı çıktığı İran'la varılan nükleer anlaşmadan da çekildi. Trump yönetimi, 6 Aralık 2017'deki karardan aylar sonra 14 Mayıs 2018'de tam da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle Kudüs'e taşıdı. Trump yönetimi, İsrail'in isteklerini tek tek yerine getirirken Filistin'e de mali şantaj uygulamaya başladı. Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzaladı. Hem ABD'deki Yahudi lobilerinin desteğini alma isteği hem de Filistin-İsrail meselesindeki danışmanlarının Yahudi asıllı olması Trump’ın aldığı kararların İsrail lehine olmasında etkili oldu. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul edilirken, Trump yönetimi bunu da yok saydı.



#ABD
#İsrail
#Donald Trump

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