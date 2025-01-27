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Trump hükümeti kendisini eleştiren Katolikleri hedef aldı

Trump hükümeti kendisini eleştiren Katolikleri hedef aldı

00:5427/01/2025, Pazartesi
AA
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Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte düzensiz göçle savaş kapsamında Meksika sınırında 10 bin asker görevlendirilmişti. (Foto: Arşiv)
Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte düzensiz göçle savaş kapsamında Meksika sınırında 10 bin asker görevlendirilmişti. (Foto: Arşiv)

ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamaya başladığı sert politika ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın göçmen politikalarını eleştiren ABD Katolik Piskoposlar Konferansı organizasyonunu hedef aldı. Vance, "Yasa dışı göçmenleri yeniden yerleştirmek için 100 milyon dolardan fazla para aldıklarında gerçekten insani kaygılarla mı hareket ediyorlar? Yoksa daha çok kendi finansal çıkarlarıyla mı?" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı
James David Vance
, Başkan
Donald Trump
'ın göçmen politikalarını eleştiren
ABD Katolik Piskoposlar Konferansı
organizasyonunu hedef aldı.
Vance, CBS News kanalında yayınlanan "
Face the Nation
" programına konuk oldu.
Gazeteci Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlayan Vance,
ABD Katolik Piskoposlar Konferansı
'nın Trump'ın
göçmen politikaları
nı eleştirmesini değerlendirdi.
Vance, "
Yasa dışı göçmenleri yeniden yerleştirmek için 100 milyon dolardan fazla para aldıklarında gerçekten insani kaygılarla mı hareket ediyorlar? Yoksa daha çok kendi finansal çıkarlarıyla mı?
" dedi.
Organizasyonu "
Biraz aynaya bakmaları gerekiyor.
" sözleriyle eleştiren Vance, "
Göçmen yasasını uygulayacağız. Amerikan halkını koruyacağız.
" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Birçok federal ajanslara geniş yetkiler verildi

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için,
Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA)
, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X hesabında yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığı ve 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı belirtilmişti.



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