Trump hükümeti kendisini eleştiren Katolikleri hedef aldı

ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamaya başladığı sert politika ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın göçmen politikalarını eleştiren ABD Katolik Piskoposlar Konferansı organizasyonunu hedef aldı. Vance, "Yasa dışı göçmenleri yeniden yerleştirmek için 100 milyon dolardan fazla para aldıklarında gerçekten insani kaygılarla mı hareket ediyorlar? Yoksa daha çok kendi finansal çıkarlarıyla mı?" dedi.
Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları
Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.
Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.
Birçok federal ajanslara geniş yetkiler verildi
Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X hesabında yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığı ve 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı belirtilmişti.