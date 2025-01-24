Trump’ın ilk hedefi düzensiz göçle savaş: Meksika sınırına 10 bin asker

Seçimlerden önce ülkedeki göçmelere karşı şahin bir siyaset izleyeceğini vadeden 47. ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlaması sonrası bu konuda peş peşe radikal adımlar atıyor. Beyaz Saray’daki ilk gününde imzaladığı kararnamelerle güney sınırında Ulusal Acil Durum ilan eden Trump, kaçak geçişlerin önüne geçmek için 10 bin askeri sınıra gönderecek. Pentagon, ilk adımda bin 500 askerin sınır güvenliğini sağlaması için istihkam edileceğini duyurdu. Halihazırda Texas'ın El Paso sınırında ABD Kuzey Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 2 bin 200 muvazzaf asker ek lojistik destek için sahada yer alıyor. Yeni gelen askerlerle bu sayı 3 bin 700’e, ilerleyen günlerde de 10 bine yükselecek. Ülkedeki göçmenleri tutuklamaya imkan sağlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nden geçti ve Trump’ın göreve başladığı ilk gün 300’den fazla göçmen gözaltına alındı.

DÖRT YENİ GÖZALTI TESİSİ

Trump, Meksika sınırından gelen göçü önlemek üzere sınır devriyesi görevlilerini destekleyecek yaklaşık 10 bin askeri güney sınırına yerleştirmeğe hazırlanıyor. Washington Post gazetesi iddiayı basına servis ederken, 10 bin yataklı 4 yeni gözaltı tesisi ile 700 ila 1000 kişilik 14 küçük tesis açılmasının ve bazı askeri üslerin gözaltı tesisi olarak kullanılmasının planlandığı ifade ediliyor.

SINIR DIŞI UYGULAMASINA HAZIRLIK

Pentagon'un açıklamasına göre, Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, bakanlığın halihazırda bölgede faaliyet yürüten birliklere takviye için Meksika sınırına ilave bin 500 askeri görevli göndereceğini belirti. Sınıra ilave havadan istihbarat, gözetleme ve destek görevlilerinin de gönderilebileceğini ifade eden Salesses, çok sayıda ek sınır uygulaması geliştirilmesinin hedeflendiğine işaret etti. Salesses, San Diego ve El Paso şehrinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından gözaltına alınan 5 bini aşkın kişinin sınır dışı edilmesi için destek sağlanacağını da kaydetti.

TRUMP DÖNEMİNİN İLK YASASI

Ülke içinde göçmenleri hedef alan çalışmalar hız kazandı. ABD'de yasa dışı göçü önlemek amacıyla çeşitli nedenlerle suçlanan düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını gerektiren yasa tasarısı, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi. Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak düzenleme, ikinci Trump döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek. Düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

308 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trump'ın "sınır çarı" diye tanımlayıp sınır güvenliğini verdiği Tom Homan, görevine 308 kişiyi gözaltına alarak başladı. Tom Homan, Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi'nin (ICE) mültecilere ilişkin bir liste oluşturduğunu duyurdu. Homan, "ICE görevini yerine getirmeye başladı" dedi ve bu çerçevede yaklaşık 700 bin mültecinin hedefte olduğunu vurguladı.







