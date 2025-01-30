Avrupa Birliği'nden Trump karşıtı şok açıklama: Danimarka'nın yanındayız

"AB üyesi bir devletin toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmemeliyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi Danimarka'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının istikrarı bizim için çok önemli bir konudur."