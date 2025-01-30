Avrupa Birliği'nden Trump karşıtı şok açıklama: Danimarka'nın yanındayız

Donald Trump'ın Grönland adımına AB'den tepi geldi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme yönündeki açıklamalarına karşılık, AB'nin Danimarka'ya tam destek verdiğini belirtti.
Euronews'in sorularını yanıtlayan Antonio Costa, Danimarka'nın toprak bütünlüğünün AB için 'temel bir mesele' olduğunu söyledi.
Trump'ı Rusya'ya, Danimarka'yı Ukrayna'ya benzetti
Trump'ı Rusya'ya, Danimarka'yı Ukrayna'ya benzetti
AB'nin, Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme söylemlerine karşı Danimarka'ya 'tam destek' verdiğini vurgulayan Costa,
"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta olduğu gibi, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunmaya hazırız."
ifadelerini kullandı. Costa,
"AB üyesi bir devletin toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmemeliyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi Danimarka'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının istikrarı bizim için çok önemli bir konudur."
dedi.
'AB Danimarka'yı destekleyecek'
'AB Danimarka'yı destekleyecek'
Grönland'ın Danimarka'ya bağlı olduğunu vurgulayan Costa,
"Danimarka egemen bir devlettir, kendi çıkarlarını belirler. AB Danimarka'yı destekleyecektir."
diye konuştu. Costa, uluslararası hukuka uyulması gerektiğini belirterek,
"Spekülasyon yapmayacağız. Doğal olarak bu ihtilafın çatışmaya dönüşmemesini ve eğer bir çatışma varsa da müttefikler arasında olması gerektiği gibi dostane şekilde çözülmesini umuyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
Yapıcı diyalog çağrısı
Yapıcı diyalog çağrısı
Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergilerini artırma açıklamalarına da değinen Costa, yeni ABD yönetimiyle 'yapıcı bir diyalog' kurmayı umduğunu ifade etti. Costa,
"ABD nasıl kendi çıkarlarını korumak istiyorsa, AB de şirketlerinin, vatandaşlarının ve Birliğimizin çıkarlarını koruma sorumluluğuna sahiptir. Bu diyalog normal ve sakin bir şekilde, kaygı duymadan gerçekleşmelidir."
dedi. Trump'ın göreve başlamasından bu yana ikili arasında hala iletişim kurulmamış olması dikkati çekerken, Costa, AB'nin ABD ile 'iyi ilişkileri sürdürme arzusunda' olduğunu ifade etti.
Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla ve 20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana, Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getirmeye devam ediyor.
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