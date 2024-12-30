Önce Kanada ve Panama Kanalı şimdi ise Grönland: Trump Noel dilek listesini açıkladı

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı Noel mesajında Kanada, Panama ve Grönland vurgusu yaptı. Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu vali olarak niteledi, Panama'yı kanaldaki yüksek fiyat nedeniyle eleştirdi ve Grönland halkına selam gönderdi. Trump, "110 yıl önce inşasında 38 bin kişiyi kaybettiğimiz Panama Kanalı'nı sevgiyle ama yasa dışı şekilde işleten Çin'in harika askerleri de dahil olmak üzere herkese Mutlu Noeller, ABD'nin milyarlarca dolarlık 'onarım' parası yatırmasını sağlıyorlar fakat hiçbir şey hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyorlar" ifadelerini kullandı.





Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Vali olarak tanımlayan Trump, Trudeau'nun Noel'ini kutladı. Trump, “Kanada bizim 51'inci eyaletimiz olsaydı vergiler yüzde 60 azalır, işletmeler iki kat büyür ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan askeri koruma altına alınırlardı” dedi.





Grönland'e de mesaj gönderen Trump, “Bizim orada olmamızı isteyen Grönland halkına da mutlu Noeller” açıklamasını yaptı.









Trump, 2019'da da Grönland'ı "satın almayı" teklif etmişti

Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi. Trump da Rusya'nın askeri genişlemesine ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirmek istiyor.





Arktik bölgesindeki ekonomik etkisini artırmak ve Grönland’ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada’yı satın almak istediğini dile getirmişti.





Trump'ın 2019'da yaptığı ilk teklifi Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetmişti.





Danimarka, Trump'ın "Grönland'ı satın alma" açıklamasına tepki gösterdi

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Trump'ın adaya sahip olmakla ilgilendiğini ifade eden açıklamalarıyla ilgili sorusuna, "Şu anda yaşadığımız güvenlik ve politik olarak karmaşık olan durumlarda, transatlantik işbirliği çok önemli" yanıtını verdi.





Danimarka'nın duruşunun, Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin ifadesiyle, "Grönland'ın satılık olmadığı ancak işbirliğine açık olduğu" yönündeki açıklamayla benzer doğrultuda olduğuna işaret edilen açıklamada, Kopenhag yönetiminin, Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesine karşı olduğu belirtildi.





ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.





Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.





Grönland Başbakanı Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



