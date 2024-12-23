Panama Devlet Başkanı Mulino'dan Trump'a Panama Kanalı resti: Her metrekaresi bizim

Mulino, yayınladığı videoda, "

Yurttaşlarım, başkan olarak şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, Panama Kanalı ve ona bitişik alanların her metrekaresi Panama'ya aittir ve öyle olmaya devam edecektir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı tartışılamaz.