Panama Devlet Başkanı Mulino'dan Trump'a Panama Kanalı resti: Her metrekaresi bizim

Panama Devlet Başkanı Mulino, Panama Kanalı ve çevresinin her metrekaresinin ülkesine ait olduğunu ve öyle kalacağını ifade etti.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a Panama Kanalı konusunda rest çekti. Kanal'ın Panama'ya ait olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini vurgulayan Mulino, "Panama Kanalı ve ona bitişik alanların her metrekaresi Panama'ya aittir." dedi. Trump, dün yaptığı açıklamada Panama Kanalı'nın verimli ve güvenilir şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıklamıştı.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino
, "
Panama Kanalı ve ona bitişik alanların her metrekaresi Panama'ya aittir ve öyle olmaya devam edecektir.
" dedi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump,
Panama Kanalı
'nın verimli ve güvenilir şekilde yönetilmemesi durumunda
ABD
'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıkladı.
Trump'ın bu çıkışına
Panama Devlet Başkanı Mulino
'dan cevap geldi.
"Her metrekaresi Panama'ya ait"
"Her metrekaresi Panama'ya ait"
Resmi X hesabından video mesaj yayınlayan Mulino, Kanal'ın
Panama
'ya ait olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini ifade eti.
Mulino, yayınladığı videoda, "
Yurttaşlarım, başkan olarak şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, Panama Kanalı ve ona bitişik alanların her metrekaresi Panama'ya aittir ve öyle olmaya devam edecektir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı tartışılamaz.
" ifadelerini kullandı.
Trump'tan Panama'ya 'Kanal' tehdidi
Trump'tan Panama'ya 'Kanal' tehdidi
Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri haksız olarak nitelendirmişti.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Donanmamız ve ticaretimiz çok haksız ve adaletsiz bir muameleye maruz kaldı. Panama tarafından talep edilen ücretler çok gülünç. Ülkemizin bu şekilde soyulmasına derhal son verilecektir.
" demişti.
Panama'nın, kanalın verimli ve güvenilir şekilde işletilmesini sağlayamaması halinde girişimde bulunacaklarını kaydeden Trump, "Panama Kanalı'nın tam olarak ve sorgusuz sualsiz bize iade edilmesini talep edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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