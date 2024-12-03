Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyorlardı: Trump ve Musk'ın çılgın planı NASA'yı bile tedirgin etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın son seçim zaferinden bu yana, NASA'nın dev Ay roketi Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) tehdit altında olabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmış, Donald Trump yönetiminin, Artemis programını iptal edebileceği öne sürülmüştü.





Artemis III görev planlaması

Artemis 3 adı verilen Ay'a iniş görevi için SLS, NASA'nın Orion mürettebat kapsülündeki dört astronotu uzaya fırlatacak.

Orion daha sonra Ay'a seyahat edecek.

Kapsül Ay yörüngesine girdikten sonra Elon Musk'ın Starship aracıyla (ayrı olarak fırlatılmıştır) kenetlenecek.

İki astronot Orion'dan ayrılıp Ay yüzeyine inen Starship'e binecek ve Ay'da yürüdükten sonra Orion'a kenetlenen Starship ile Ay yörüngesine tekrar geri dönecek.





Çin'in Ay hedefi ABD'yi endişelendirdi

Çin 2030 yılına kadar astronotlarını Ay yüzeyine gönderme sözü vermişti. Çin'in Ay'a gitme çabalarını hızlandırdığı bir dönemde projede yaşanan gecikmeler ve maliyet sorunları ABD'yi endişelendiriyor.





Elon Musk'ın SpaceX şirketi ise potansiyel bir alternatif olarak ortaya çıktı.





Ancak SLS'in iptal edilmesi milyarlarca dolar değerindeki mevcut yatırımları sekteye uğratabilir ve Amerika'nın uzay yarışı hedeflerine yönelik stratejik kararlar hakkında tartışmalara yol açabilir.

NASA endişeli: Trump ve Musk'ın Mars planı korkuttu

Bilim camiası Çin'in bu yüzyılda Ay'a ilk ulaşan ülke olması halinde, ABD'nin uzaydaki hedeflerine önemli bir darbe vuracağına inanıyor.





Bazı gözlemciler Elon Musk'ın Trump'a yakınlığı ve seçilmiş başkanın mürettebatlı bir Mars görevine odaklanma konusundaki yorumlarından endişe duyuyor. Bu yorumlar, enerjisinin çoğunu Ay'a değil kızıl gezegene üs kurma hedeflerine odaklayan Musk'ın görüşlerini yansıtıyor gibi görünüyor. Milyarder, Starship aracını kullanarak 2028 yılına kadar Mars'a insan göndermek istediğini söylemişti.





Artemis programını Trump yönetimi kurmuştu

Artemis programını ilk olarak 2017'de Trump yönetimi kurmuştu. Ay yüzeyine yapılacak ilk görevlerin ardından program, astronotların Ay'da nasıl yaşayacaklarını ve çalışacaklarını öğrenebilecekleri ve en ileri araştırmaları yapabilecekleri kalıcı bir üs kurmayı amaçlıyor.

Ay'a 2026'da gidilmesi hedefleniyor

ABD astronotları yapılan planlamalara göre bu yıl Ay'a inmiş olacaklardı. Ancak NASA, Artemis 3 görevi sırasında ilk inişin 2026 sonbaharına kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi.





Uzay giysilerinin yeniden tasarlanması, Orion'un ısı kalkanı ve yaşam destek sistemleri ile daha önce de belirtildiği gibi Starship ile ilgili sorunlar bu gecikmelere neden oldu.

ABD Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal uzay politikası kapsamında, özel sektör ve uluslararası ortaklarla Mars'a gidiş hazırlıkları için Artemis programı kapsamında kalıcı olarak Ay'a dönüş planı yaptığını açıklamıştı.





ABD lideri, "Bu politika kapsamında, ABD uzaydaki menfaatlerimizi ileri taşıyacak ve insanoğlunun Ay, Mars ve ötelerinde kalıcı olarak kalacağı bu yeni döneme liderlik edecektir." dedi.





ABD geçen yıl Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmuştu. Söz konusu komutanlığın başta Çin ve Rusya'nın uzaydaki girişimlerine karşı kurulduğu ifade edilmişti.





Çin ise Ay'ın karanlık yüzüne Chang'e 4 adlı robotik mekiğini parça toplamak üzere gönderdiğini duyurmuştu.

Elon Musk’un Mars'a insan taşıyacak roketi patladı

Elon Musk’ın sahip olduğu özel uzay taşımacılık firması SpaceX’in, "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı. Musk, konuya ilişkin, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.











