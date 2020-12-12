ABD Mars'a gidiş için Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyor

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ABD’nin yaptığı saygısızlık

Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, ABD’nin CAATSA yaptırımlarına tepki göstererek, “ABD’nin kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye’yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır” dedi. Erdoğan, Azerbaycan’ın Türkiye’siz olmayacağını ve dayanışmaların her alanda devam edeceğini söyledi.