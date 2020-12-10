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Teknoloji Elon Muskın SpaceX Starship SN8 roketi iniş sırasında patladı
BİLİM

Elon Musk'ın SpaceX Starship SN8 roketi iniş sırasında patladı

Özel bir test uçuşuyla Güney Teksas'tan fırlatılan SpaceX Starship SN8 prototipi, yüksek irtifaya yükseldi ama inişte büyük bir patlamayla kullanılamaz hale geldi. Elon Musk, testin başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
SpaceX Starship SN8
SpaceX Starship SN8

SpaceX'in fütüristik tasarıma sahip Starship roketinin tam ölçekli SN8 prototipi, bugüne kadarki en iddialı test uçuşunda Güney Teksas'tan fırlatıldı. Roket, yüksek irtifada yükseldi fakat inişte yere çakıldı ve büyük bir patlama meydana geldi.

    SpaceX Starship SN8 nedir?

    Starship, SpaceX tarafından geliştirilmekte olan tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma aracıdır. Kullanım amacı şirket tarafından Dünya yörüngesi, Ay ve Mars'a kargo ve insanlı görevler gerçekleştirmek olarak belirtilmiştir.

SpaceX için önemli bir kilometre taşı oldu.

Bununla birlikte, 160 fit uzunluğundaki prototip, beklenenden daha hızlı bir şekilde yere çarptı ve test aracını yok eden büyük bir yangın çıktı.

Ama buna rağmen yaklaşık 41 bin fitlik planlanan bir yüksekliğe başarılı şekilde tırmanma, roketin iniş sırasındaki aktif direksiyonu ve iniş için yataydan dikeye dramatik dönüş, SpaceX için önemli bir kilometre taşı oldu.

SpaceX CEO'su Elon Musk, testten hemen sonra 'Mars, biz geliyoruz!' şeklinde tweet attı.

Elon Musk: Test uçuşuyla istediğimizi aldık!

Starship, Musk'ın roket yapımcısının geleceğini temsil ettiğini; planlanmış, tamamen yeniden kullanılabilir iki aşamalı bir roket olduğunu bildirdi. Musk, test uçuşuyla istediklerini aldıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını da belirti. Yani aslına bakılırsa son dakikalardaki patlamayı çok da önemsenmedi.

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