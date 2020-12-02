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Teknoloji Elon Musktan Mars müjdesi 6 yıl içinde olacak
BİLİM

Elon Musk'tan Mars müjdesi: 6 yıl içinde olacak

ABD'li girişimci ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak” dedi.

Haber Merkezi DHA
Elon Musk müjdeyi verdi.
Elon Musk müjdeyi verdi.

SpaceX’in sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı.

Reuters

Almanya’nın başkenti Berlin’deki ‘Axel Springer Ödülleri’nde görüntülü konuşan Musk, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra” dedi.

Mask, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA’dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

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