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Dünya Elon Musk dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükseldi Tesla hisseleri uçuruyor
AMERİKA

Elon Musk dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükseldi: Tesla hisseleri uçuruyor!

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, Bloomberg’ün ‘dünyanın en zenginleri’ listesinde ikinci sıraya yükseldi. Musk yıl başında 35. sıradaydı. 21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görecek olan Tesla hisselerindeki baş döndürücü yükseliş, Musk’ın servetini de roket hızıyla artırdı. Sadece dün, hisse değeri artışıyla Musk’ın serveti 7.2 milyar dolar arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Elon Musk
Elon Musk

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, Bloomberg’ün ‘dünyanın en zenginleri’ listesinde ikinci sıraya yükseldi. Musk yıl başında 35. sıradaydı.

Yıl başından bu yana servetini 100.3 milyar dolar artıran Musk, 127.9 milyar dolarlık servete ulaştı ve 127.7 milyar dolarlık servete sahip olan Microsoft’un patronu Bill Gates’i geçti.

BEZOS'U GEÇEMEDİ

49 yaşındaki Musk’ın önünde sadece 182 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu Jeff Bezos kaldı.

TESLA HİSSELERİ ETKİLİ OLDU

21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görecek olan Tesla hisselerindeki baş döndürücü yükseliş, Musk’ın servetini de roket hızıyla artırdı. Sadece dün, hisse değeri artışıyla Musk’ın serveti 7.2 milyar dolar arttı.

Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi Musk olurken, Amazon’un patronu Jeff Bezos 67 milyar dolarlık servet artışıyla onu takip etti.

Tesla’nın hisse değeri 500 milyar dolara yaklaştı.

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