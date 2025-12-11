Yarıyıl tatili Sömestr ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitecek? 2. dönem ara tatili hangi gün? MEB 2025-2026 Eğitim Takvimi

2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona ererken, öğrenciler ve öğretmenler için beklenen yarıyıl tatili tarihleri açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 15 günlük bu tatilin ardından ikinci döneme 2 Şubat 2026'da başlayacak.





Sömestr tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

İkinci dönem başlangıcı ve diğer detaylar

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yarıyıl tatilinin ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. Ayrıca, 2025-2026 eğitim yılında karneler 16 Ocak Cuma günü verilecek. Okullar ise 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak ve yaz tatiline girecek.





