Yarıyıl tatili Sömestr ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitecek? 2. dönem ara tatili hangi gün? MEB 2025-2026 Eğitim Takvimi

23:28 11/12/2025, Perşembe
G: 12/12/2025, Cuma
Sömestr Tatili
Yarıyıl tatili, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte kesinleşti. Öğrenciler ve öğretmenler için uzun süredir beklenen tatil, Ocak ayında başlayacak. İşte, 2025-2026 MEB takvimine göre sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona ererken, öğrenciler ve öğretmenler için beklenen yarıyıl tatili tarihleri açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 15 günlük bu tatilin ardından ikinci döneme 2 Şubat 2026'da başlayacak.


Sömestr tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

2025-2026 eğitim yılının birinci dönemi 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra bu süreçte dinlenme fırsatı bulacak. Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre, tatil dönemi boyunca okullar kapanacak ve öğrenciler tatilin keyfini çıkaracak.


İkinci dönem başlangıcı ve diğer detaylar

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yarıyıl tatilinin ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. Ayrıca, 2025-2026 eğitim yılında karneler 16 Ocak Cuma günü verilecek. Okullar ise 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak ve yaz tatiline girecek.


2025-2026 eğitim takvimi ve tatil planları

Yarıyıl tatili, hem öğrenciler hem de öğretmenler için uzun bir dinlenme fırsatı sunuyor. Özellikle 15 günlük tatil, ailelerin planlarını yapabilmesi açısından önemli bir dönüm noktası. Veliler ve öğretmenler, tatil dönemi öncesinde çocuklarının tatil planlarını ve eğitim yılına yönelik beklentilerini şekillendirebilir.

