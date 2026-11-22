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Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Hattab Cezire kod adlı terörist, Irak’ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Operasyonun düzenlendiğini Irak Güvenlik Servisi açıkladı.

Diyala’daki çatışmada öldürüldü

Diyala vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada "Hattab Cezire" kod adlı teröristin öldürüldüğü, diğer teröristlerin ise yaralı olarak kaçtığı bildirildi.

Açıklamada, istihbarat takibi sonucunda söz konusu DEAŞ yöneticisinin Diyala vilayetindeki hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.

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Öldürülen teröristin örgüt içerisinde sözde "Vakıf Müfrezesi Komutanı" ve "Ömer el-Faruk bölgesinin genel askeri sorumlusu" gibi çeşitli görevlerde bulunduğu kaydedildi.

Teröristin, güvenlik güçlerini ve Haşdi Şabi mevzilerini hedef alan saldırılara karıştığı, ayrıca güvenlik birimleriyle işbirliği yapan sivillerin öldürülmesinden de sorumlu olduğu ifade edildi.

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