Donald Trump'tan '51. eyalet Kanada' çıkışı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'yı "51'inci eyalet" yapmayı ima ettiği bir açıklamada bulundu. Noel mesajı paylaşan Trump, "Eğer Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı şekilde askeri koruma altında olurdu." dedi. Trump yaptığı bir açıklamada da Kanada Başbakanı Justin Trudeau için 'Vali' tanımlamasında bulunmuştu. Öte yandan Trump, dün yaptığı bir açıklamada "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği"ni söylemiş ve bu açıklaması Danimarka tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
"Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerekiyor"
Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.
"Grönland satılık değil"
Danimarka savunmayı artırma kararı aldı
Öte yandan Danimarka, Grönland'ın savunmasının iki elit kızak köpeği ekibi de dahil 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleneceğini duyurdu.
ABD, Grönland'de minerallerin peşinde mi?
Danimarka'ya bağlı Grönland, ABD'ye ait büyük bir uzay tesisine ev sahipliği yaparken ABD için de stratejik bir öneme sahip ve aynı zamanda önemli mineral kaynaklarının da merkezi.
Dünyanın en büyük adası Grönland, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi bir konuma sahip bulunuyor.
Trump, Panama Kanalı'na da göz dikti
Trump'ın oğlu fitili ateşledi
Trump'ın açıklamalarının yanında oğlu Eric Trump'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım da bu tartışmaları ateşledi.
ABD'nin 50 eyaleti bulunuyor
Donald Trump'ın Kanada'yı ülkesinin "51'inci eyaleti" yapmaya niyetlendiği ABD'de 50 eyalet bulunuyor.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California (Kaliforniya)
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming