Donald Trump'tan '51. eyalet Kanada' çıkışı

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen

, Grönland'ın savunmasının iki yeni denetim gemisi, iki adet uzun menzilli insansız hava aracı, iki elit kızak köpeği ekibi de dahil 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleneceğini ifade ederek açıklamanın zamanlamasını “kaderin bir cilvesi” olarak nitelendirdi. Poulsen, yatırımların Trump'ın açıklamaları ile ilgili olmadığını kaydederek, “Uzun yıllardır Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadık, şimdi daha güçlü bir varlık planlıyoruz” dedi.