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Donald Trump'tan '51. eyalet Kanada' çıkışı

Donald Trump'tan '51. eyalet Kanada' çıkışı

Semih Bozkuş
00:1526/12/2024, jeudi
G: 26/12/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Donald Trump, Panama Kanalı ve Grönland üzerinde hakimiyet kurma açıklamalarının ardından Kanada'yı ülkesinin 51'inci eyaleti yapacağı yönünde söylemlerde bulundu.
Donald Trump, Panama Kanalı ve Grönland üzerinde hakimiyet kurma açıklamalarının ardından Kanada'yı ülkesinin 51'inci eyaleti yapacağı yönünde söylemlerde bulundu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'yı "51'inci eyalet" yapmayı ima ettiği bir açıklamada bulundu. Noel mesajı paylaşan Trump, "Eğer Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı şekilde askeri koruma altında olurdu." dedi. Trump yaptığı bir açıklamada da Kanada Başbakanı Justin Trudeau için 'Vali' tanımlamasında bulunmuştu. Öte yandan Trump, dün yaptığı bir açıklamada "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği"ni söylemiş ve bu açıklaması Danimarka tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump
, komşuları Kanada'yı
ülkesinin 51'inci eyaleti
yapma yönünde açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz gün, şartlar sağlanmadığı taktirde
Panama Kanalı
'nı
ABD'
ye katacağını;
Grönland
'in de ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini açıklayan Trump, tepki çeken bir çıkışta daha bulundu.
Sosyal medya hesabından Noel mesajı paylaşan Trump, "
Eğer Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı şekilde askeri koruma altında olurdu.
" dedi.
Trump'ın bu çıkışına Kanada'dan nasıl bir cevap geleceği merak edilirken, seçilmiş ABD Başkanı,
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
için 'Vali' tanımlamasında da bulunmuştu.

"Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerekiyor"

Donald Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "
mutlak zorunluluk
" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

"Grönland satılık değil"

Grönland Başbakanı Mute Bourup
Egede, yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "
satılık olmadığını
" vurgulayarak, "
Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz.
" ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka savunmayı artırma kararı aldı

Öte yandan Danimarka, Grönland'ın savunmasının iki elit kızak köpeği ekibi de dahil 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleneceğini duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen
, Grönland'ın savunmasının iki yeni denetim gemisi, iki adet uzun menzilli insansız hava aracı, iki elit kızak köpeği ekibi de dahil 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleneceğini ifade ederek açıklamanın zamanlamasını “kaderin bir cilvesi” olarak nitelendirdi. Poulsen, yatırımların Trump'ın açıklamaları ile ilgili olmadığını kaydederek, “Uzun yıllardır Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadık, şimdi daha güçlü bir varlık planlıyoruz” dedi.

ABD, Grönland'de minerallerin peşinde mi?

Danimarka'ya bağlı Grönland, ABD'ye ait büyük bir uzay tesisine ev sahipliği yaparken ABD için de stratejik bir öneme sahip ve aynı zamanda önemli mineral kaynaklarının da merkezi.

Dünyanın en büyük adası Grönland, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi bir konuma sahip bulunuyor.

Trump, Panama Kanalı'na da göz dikti

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump,
Panama Kanalı
'nın verimli ve güvenilir şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıklamıştı.
Trump'ın bu çıkışına cevap veren Panama Devlet Başkanı Mulino, Kanal'ın Panama'ya ait olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "
Panama Kanalı ve ona bitişik alanların her metrekaresi Panama'ya aittir.
" ifadelerini kullanmıştı.


Trump'ın oğlu fitili ateşledi

Trump'ın açıklamalarının yanında oğlu Eric Trump'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım da bu tartışmaları ateşledi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın, babasını, alışveriş sitesi
Amazon
üzerinden Kanada,
Panama Kanalı
ve
Grönland
'ı "
satın alırken
" gösteren paylaşımda bulunmuştu.
Eric'in X hesabındaki "
Resmen geri döndük!
" açıklamasıyla paylaştığı, üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir edilen paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

ABD'nin 50 eyaleti bulunuyor

Donald Trump'ın Kanada'yı ülkesinin "51'inci eyaleti" yapmaya niyetlendiği ABD'de 50 eyalet bulunuyor.

ABD'deki 50 eyalet şöyle:
  1. Alabama
  2. Alaska
  3. Arizona
  4. Arkansas
  5. California (Kaliforniya)
  6. Colorado
  7. Connecticut
  8. Delaware
  9. Florida
  10. Georgia
  11. Hawaii
  12. Idaho
  13. Illinois
  14. Indiana
  15. Iowa
  16. Kansas
  17. Kentucky
  18. Louisiana
  19. Maine
  20. Maryland
  21. Massachusetts
  22. Michigan
  23. Minnesota
  24. Mississippi
  25. Missouri
  26. Montana
  27. Nebraska
  28. Nevada
  29. New Hampshire
  30. New Jersey
  31. New Mexico
  32. New York
  33. North Carolina
  34. North Dakota
  35. Ohio
  36. Oklahoma
  37. Oregon
  38. Pennsylvania
  39. Rhode Island
  40. South Carolina
  41. South Dakota
  42. Tennessee
  43. Texas
  44. Utah
  45. Vermont
  46. Virginia
  47. Washington
  48. West Virginia
  49. Wisconsin
  50. Wyoming


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