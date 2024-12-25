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Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: Sepete ekledi

Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: Sepete ekledi

11:3225/12/2024, Çarşamba
AA
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Eric, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı koyduğu anı tasvir etti.
Eric, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı koyduğu anı tasvir etti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla tartışmaları alevlendirdi. Eric Trump'ın babasını, alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı 'satın alırken' göstermesi tepki topladı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, X hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı, üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir ediliyor.

  • Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Ülkenin seçilmiş başkanı Trump, son günlerde bu yerleri ABD'ye dahil etme fikrinden sık sık bahsediyor.

Bu hafta
"Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği"
yönünde açıklama yapan Trump,
Panama Kanalı'nın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini
söylemişti.
Trump ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya
"Büyük Kanada Eyaletinin Valisi"
diye hitap ederek alay etmişti.




#Eric Trump
#Donald Trump
#Kanada
#Panama Kanalı
#Grönland

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