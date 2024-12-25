Trump'tan idam cezaları açıklaması: Kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

Trump, "Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar." ifadelerini kullandı.