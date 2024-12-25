Trump'tan idam cezaları açıklaması: Kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezasını ömür boyu hapse çevirme kararını eleştirerek, idam cezasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini ifade etti.
Trump, Biden'ın idam cezası verilen bazı mahkumların cezasını hafifletmeye yönelik kararına tepki gösterdi.
Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Trump, Biden'ın idam cezası alan 37 mahkumun cezalarını ömür boyu hapse çevirmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, bunun kurbanların ailelerine de saygısızlık olduğunu savundu.
- ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasıyla, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirmişti.
Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021'de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.
Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.