Trump, odağı Ortadoğu’dan Çin’e kaydırıyor

Daha önceki açıklamalarında, "Ortadoğu bir bütün olarak nispeten önemsizdir. Küresel gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 10'dan çok daha azdır" diyen Colby’nin adaylığı, yeni ABD Başkanı’nın başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki varlığını azaltacağı yönünde verdiği sinyalleri destekler nitelikte. Eski CIA direktörü William Colby'nin torunu olan Colby, bir önceki Trump yönetiminde Pentagon'da görev yaptı ve 2017-2018 yılları arasında strateji ve kuvvet geliştirmeden sorumlu bakan yardımcısı olarak çalıştı. O zamandan bu yana, dış politika öncelikleri hakkında kamuoyuna yazılar yazan Colby’ye göre ABD’nin odak noktası Ortadoğu değil Çin olmalı. Bununla birlikte Colby, bir yazısında ABD'nin bölgedeki öncelikleri arasında "İsrail'in güvenliğini sağlamak, Körfez ülkelerinin düşmanca davranmasını önlemek ve son olarak da ulus ötesi terörizmi engellemek" olduğunu savundu. Ancak bu üç önceliğin de ABD'nin Ortadoğu'da sahip olduğu geniş fiziksel ayak izi olmadan da gerçekleştirilebileceğini belirtti.