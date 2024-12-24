ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı'nda patlama oldu. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı meydana gelmedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yanardağın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığını açıkladı.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda patlama medyana geldi.
"Bölge sakinleri için tehdit oluşturmuyor"
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği belirtilirken patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı vurgulandı.
Açıklamada lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığı aktarıldı. Patlamalar sebebiyle volkanik gaz salınımının yüksek olduğu belirtilirken, yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği kaydedildi.
Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.