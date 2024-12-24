Kilauea Yanardağı'nda patlama oldu

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği belirtilirken patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı vurgulandı.