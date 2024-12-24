Trump'ın sağ kolu Waltz: ABD askerinin Suriye'de işi yok

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı olarak atadığı ve dış politika konularında sağ kolu olması beklenen Mike Waltz, ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerektiğini belirtti. Waltz, verdiği röportajda Suriye'deki son durum, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İran olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki son gelişmelere değinen Waltz, ABD'nin bu ülkede dikkate aldığı konular başında DEAŞ'lı teröristlerin durumu ve İsrail'in sınırları olduğunu dile getirdi. Waltz, Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Ortadoğu politikalarının "doğru olduğunu" belirtti ve "Başkan Trump kesinlikle haklı. Onun yetkisi kararlı şekilde bizi Ortadoğu savaşlarına sürüklememekti. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok ama DEAŞ, İsrail sınırı ve Körfez müttefiklerimizle olan daha geniş dinamiklere dikkat etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Waltz'un açıklamaları, 20 Ocak'ta resmen görevine başlayacak ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'de ikibin kadar olduğu belirtilen ABD askerini çekeceğine yönelik beklentiyi artırdı.