Trump 'benimle görüşmek istiyor' diyerek sinyali verdi: Artık bitirmeliyiz

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili konuştu. Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak,

“Putin, en kısa zamanda benimle görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz fakat bu savaşı bitirmeliyiz”