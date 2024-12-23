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Trump 'benimle görüşmek istiyor' diyerek sinyali verdi: Artık bitirmeliyiz

Trump 'benimle görüşmek istiyor' diyerek sinyali verdi: Artık bitirmeliyiz

10:3323/12/2024, Pazartesi
DHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat 2022'de duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna topraklarına girdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat 2022'de duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna topraklarına girdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini açıkladı. Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek istediğini belirterek, “Putin en kısa zamanda benimle görüşmek istediğini söyledi” dedi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili konuştu. Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak,
“Putin, en kısa zamanda benimle görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz fakat bu savaşı bitirmeliyiz”
ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşta milyonlarca askerin hayatını kaybettiğini bildiren Trump, kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını söyledi.

  • 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Trump, uzunca süredir Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki savaşları bitireceği iddiasını dile getiriyor.



#Donald Trump
#Vladimir Putin
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