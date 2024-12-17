“Arthur, 1977 yılında kurulan ve North Carolina'nın güzel dağlarında üç ofisi bulunan tam hizmetli bir emlak firması olan Fisher Realty'nin başkanı. Amerika'daki en zeki müşterilerin birçoğunu temsil ederek bölgede ve North Carolina eyaletinde sürekli olarak en iyi emlakçı olarak gösterilmiştir. Arthur, 'Önce Amerika' politikalarının sadık bir destekçisi oldu ve Avusturya'da bizi gururlandıracaktır”