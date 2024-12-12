Donald Trump: Netanyahu'ya güvenmiyorum

"(İsrail Başbakanı Netanyahu) Benim savaşı bitirmek istediğimi biliyor. Her şeyin bitmesini istiyorum. İnsanların öldürülmesini istemiyorum. İster Rusya, Ukrayna, ister Filistinliler ve İsrailliler ya da Orta Doğu'daki diğer gruplar olsun."