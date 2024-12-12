Donald Trump: Netanyahu'ya güvenmiyorum

ABD Başkanlığına Trump, ikinci döneminde Netanyahu ile mesafeli olacak gibi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj verdi. Avrupa ve Ortadoğu'daki savaşı sona erdirme vaadiyle seçimi kazanan Trump, İsrail'in bölgede tansiyonu düşürmemesi sonrası dikkat çeken bir çıkış yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ikinci dönem için güvenip güvenmediği sorusuna, bir an duraksadıktan sonra yanıt veren Trump, "Kimseye güvenmiyorum" dedi.
Trump, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj verdi ve dış politikada birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Daha önce yaptığı ve Gazze'deki "savaşın" sona ermesini istediği yönündeki sözlerini yineleyen Trump,
"(İsrail Başbakanı Netanyahu) Benim savaşı bitirmek istediğimi biliyor. Her şeyin bitmesini istiyorum. İnsanların öldürülmesini istemiyorum. İster Rusya, Ukrayna, ister Filistinliler ve İsrailliler ya da Orta Doğu'daki diğer gruplar olsun."
şeklinde konuştu.
Trump: Netanyahu'ya güvenmiyorum
Trump: Netanyahu'ya güvenmiyorum
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ikinci dönem için güvenip güvenmediği sorusuna, bir an duraksadıktan sonra yanıt veren Trump,
"Kimseye güvenmiyorum"
dedi.
"Ben gelene kadar savaşı bitir" demişti
"Ben gelene kadar savaşı bitir" demişti
Trump, seçim kampanyası sırasında, Netanyahu'ya
"Gazze'deki savaşı yemin törenine kadar sonlandırmasını"
söylemişti.
Amerikan basınında yer alan habere göre; İsrail ve ABD'de pek çok kişi, Netanyahu'nun koltuğu bırakmasına vesile olacak bir erken seçimi önlemek için savaşı uzattığını düşünüyor.
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