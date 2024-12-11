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Trump ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi

Trump ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi

07:5811/12/2024, Çarşamba
AA
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Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Tom Barrack'ı aday gösterdiğini açıkladı.
Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Tom Barrack'ı aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır." ifadesini kullandı.

Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.

#Ankara
#Donald Trump
#TURKIYE-ABD
#Washington

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