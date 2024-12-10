Trump açık açık söyledi: ABD'de 'doğum yoluyla vatandaşlık' hakkı tarih oluyor

ABD’de doğum yoluyla vatandaşlık hakkı tarih oluyor.





5 Kasım seçimlerinde yeniden başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yaparak gündemi şekillendiriyor.





Göreve başlamadan önce açıkladığı ilk hamlelerden biri, ABD'de doğan her çocuğun otomatik olarak vatandaşlık hakkı kazanmasını sağlayan uygulamayı sona erdirme planı oldu. Daha önce gümrük vergilerini artırma kararıyla tepki toplayan Trump, bu kez vatandaşlık sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.





Trump: Bu bir saçmalık





Trump, ek olarak 2021 Kongre Binası isyanına karışanları affetmeyi düşündüğünü de dile getirirken ekonomi, enerji ve göç konuları da dahil olmak üzere ilk günden itibaren birçok başkanlık kararnamesi yayınlayacağının altını çizdi.





Kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanmasından bu yana ilk kez NBC'nin Meet the Press programına verdiği demeçte konuşan Trump, "ABD'de doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sonlandırmalıyız. Bu bir saçmalık" dedi.





Toplu sınır dışı planını yineledi





ABD'de yaşayan belgesiz göçmenler için toplu sınır dışı planlarını da yineleyen Trump, ülkeye çocukken gelen göçmenlere yardımcı olmak için Demokratlarla birlikte çalışmayı teklif etti.





Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada göç konusuna değinerek, ABD'de doğan herkese, ebeveynleri ABD vatandaşı olmasa bile ABD pasaportu alma hakkı veren doğuştan vatandaşlık uygulamasının kaldırılması için yürütme kararı alacağını söyledi.





Doğum yoluyla vatandaşlık yasası





Doğuştan vatandaşlık hakkı, ABD Anayasası'nın 14. Ek Maddesi'nden kaynaklanıyor ve bu maddeye göre "Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır" ibaresi yer alıyor.





Anayasayı değiştirmek, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Kongre'nin üçte ikisinin onayını gerektirirken, ayrıca eyaletlerin dörtte üçü tarafından da onaylanması şartı bulunuyor.





"Aileleri parçalamak istemiyorum"





Trump açıklamasında ​​ayrıca, ABD vatandaşı aile üyeleri olanlar da dahil olmak üzere belgesiz göçmenleri sınır dışı etme konusundaki seçim vaadini yerine getireceğini söyleyerek, "Aileleri parçalamak istemiyorum. Bu yüzden bir aileyi parçalamamanın tek yolu onları bir arada tutmak ve hepsini geri göndermek" diye konuştu.











