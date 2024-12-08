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Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

08:138/12/2024, Pazar
AA
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Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtildi.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

#Beyaz Saray
#Biden
#bölgesel ortak
#suriye

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