40 yıllık esirlerden sadece biri

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların, Hama kentindeki hapishanelerin kapısını açmasıyla yaklaşık 40 yıl sonra serbest kalan Lübnanlı Ali Hasan Ali'nin ailesi, ona kavuşacakları günü dört gözle bekliyor. Tutuklu bulunduğu süre boyunca her yolu denemelerine rağmen Ali'ye bir türlü ulaşamayan ailesi, onun hayatta olduğunu Hama'da rejim karşıtı silahlı grupların serbest bıraktığı mahkumların görüntüsünün yayınlanmasıyla öğrendi. Lübnanlı Ali'nin kardeşleri ve akrabaları, 40 yıl boyunca yaşadıklarını ve onun hayatta olduğunu öğrenince hissettiklerini anlattı.





GÖRÜNCE KALBİM SIKIŞTI

Kardeş Ömer Hasan Ali, "Sosyal medyada ve televizyonlarda kendisini gördüğümde gözlerim doldu. Ekranda onu gördüğümde kalbim sıkıştı, ağlamaya başladım. Hemen gittim, eski fotoğraflarını çıkardım ve görüntüleri karşılaştırdım” dedi. Ömer, abisi tutuklandıktan 2 yıl sonra 1987'de bir haber aldıklarını belirterek "Şam'daki Mezzeh hapishanesinden çıkan bir şahıs bize Ali'nin orada hapis yattığını söyledi. Annem de Şam'a giderek soruşturdu, onu aradı, hapishaneye sordu. Ancak abimin 3 ay önce serbest bırakıldığını söylediler. Tam 20 yıl izini kaybettik abimin” ifadelerini kullandı.





UMUDUMUZU TAMAMEN YİTİRDİK

Bir kez daha 2007'de aynı haberi aldıklarını kaydeden Ömer, "Suriye'de 2011'de başlayan ayaklanmanın ardından Lübnan'a sığınan Suriyeliler, ayaklanmadan sonra Suriye rejiminin hapishanelerdeki tüm mahkumları infaz ettiğini ve onların yerine ayaklanmaya katılanları hapsettiğini söylediler. Bunu duyunca umudumuzu tamamen yitirdik" diye konuştu.





BİZİ HEP OYALADILAR

Suriye zindanlarında yaklaşık 40 yıl çile çeken kardeşi Ali Hasan Ali'ye benzerliği dikkati çeken ve adeta aradan geçen onca yıla rağmen Ali'nin tüm akrabaları tarafından tanınmasını kolaylaştıran ağabey Muhammed Hasan Ali de , "Suriye'deki hemen hemen tüm hapishaneleri araştırdık, ama bulamadık. Bizi hep oyaladılar. Bir hapishaneden diğerine gönderdiler. Hiçbir yerde ismi yoktu. Umudumuzu da kaybettik” ifadelerini kullandı.



