Harris seçimi Gazze yüzünden kaybetti

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Gazze'ye yönelik hassasiyetlerini sandığa yansıtan ve Demokrat Aday Kamala Harris'e oy vermeyen Amerikalı Müslüman sivil toplum liderleri, "Gazze'deki soykırıma destek olan Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin kaybettiği" mesajını verdi. Başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda ortak basın toplantısı düzenleyen çeşitli Müslüman sivil toplum kuruluşlarının önderleri, Biden-Harris ikilisinin Gazze'deki katliamları desteklemeleri nedeniyle seçimi kaybettiklerine vurgu yaparak, "Yönetimi devretmek için hâlâ iki ayınız var. Seçimleri kaybetmekten çekiniyordunuz, şimdi seçimler yok ve Gazze için sağlam bir tavır koyabilirsiniz" diyerek ABD yönetimine seslendi.





Kamala Harris

TARİHİ LEKE SÜRDÜLER

Amerikan İslam ilişkileri Konseyi (CAIR) Minnesota Temsilcisi Hussein Jaylani, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Demokrat yönetimin İsrail tarafından Gazze'de sürdürülen soykırıma silah sağlayarak destek olduğunu ve bu "tarihi leke" ile hatırlanacağını vurguladı. Jaylani, "Seçimleri zaten kaybettiniz, kaybedecek bir şeyiniz yok, Gazze'de ateşkes için somut bir şey yapın" dedi. Diğer konuşmacılar da ortak bir vurguyla Amerikalı Müslümanların oylarının hiçbir parti için "koşulsuz" olmadığını ve bu oyların 5 Kasım seçim sonuçlarına çok büyük bir etki yaptığını dile getirdi.





SONUCA DOĞRUDAN ETKİ YAPTI

ABD'de en fazla Müslüman seçmene ev sahipliği yapan Michigan'daki Müslüman toplumun temsilcilerinden biri olan Rex Nazarko, seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Amerikalı Müslüman seçmenlerin bu seçimde sonuca doğrudan etki ettiğinin altını çizdi. Nazarko, Biden yönetiminin kalan 2 aylık görev süresinde ne yapacağı kadar Trump'ın görevi devralmasından sonra ne yapacağına da bakacaklarını kaydeden Nazarko, "Amerikalı Müslümanlar olarak temkinli şekilde ümitliyiz" diye konuştu. Trump yönetiminin Gazze'deki soykırımı durdurup durdurmayacağı konusunda atacağı adımları yakından takip edeceklerini belirten Nazarko, Biden-Harris yönetimine öfkeli olduklarını ancak Trump kazandı diye kutlama yapacak noktada da olmadıklarını vurguladı.





BIDEN'I DEFALARCA UYARDIK

Michigan'da yüzde 5'lik bir oy oranını oluşturan Müslüman seçmenlerin temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra birkaç kez Biden ile bir araya gelmişti. Biden, benzer görüşmeleri diğer eyaletlerdeki Müslüman temsilcilerle gerçekleştirmişti. Pensilvanya bölgesinde faaliyet gösteren Yaqeen İslami Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Imam Tom Facchine, Amerikalı Müslümanlar olarak Biden yönetimini uzun zaman önce İsrail'e desteklerini sürdürmeleri halinde seçimleri kaybedecekleri yönünde uyardıklarını ancak sözlerinin dikkate alınmadığını belirtti. Facchine, Seçimleri kazanan Trump'ın Gazze konusunda neler yapacağı hususunda temkinli olduklarını kaydeden Facchine, "Gelecek olan Trump yönetimi konusunda heyecanlı olmamız gerekiyor mu? Tam olarak değil. Fırsatlar da var zorluklar da" diye konuştu.











