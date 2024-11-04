İşte Türk halkının tahmini: Trump mı Harris mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın büyük gün. ABD'deki başkanlık seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde.

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye geneline 4 bin 109 kişiyle bir araştırma gerçekleştirerek Türk halkının seçim tahminini araştırdı.

'Donald Trump kazanır'

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 52,5’i Amerika seçimlerinde Donald Trump ’ın kazanacağını düşünüyor.

Yüzde 47,5 ’i ise Kamala Harris ’in yeni başkan olacağı kanaatinde.

'Türkiye çıkarlarına daha faydalı olabilir'

Araştırmada, Donald Trump yönetiminin Türkiye çıkarlarına daha faydalı olacağı düşüncesi, katılımcıların yüzde 50,7’sini oluştururken, Kamala Harris’in Türkiye için daha fayda sağlayacağı görüşü ise toplumun yüzde 49,3’ünü temsil ediyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 4.109 kişinin katıldığı ve 31 Ekim-03 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

ABD'deki anketlerde son durum

Ulusal düzeyde Harris'in Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 47 ile bir puanlık üstünlüğü var.

Son anketler Kamala Harris'in "savaş alanı" eyaletlerdeki erken seçmenler arasında önde olduğunu gösteriyor.

Demokrat aday daha önce oy kullanmış olanlar arasında yüzde 8'lik bir üstünlüğe sahipken, rakibi Donald Trump, oy kullanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen ancak henüz oy kullanmamış olanlar arasında önde gidiyor.

New York Times ve Siena College tarafından yapılan ankette Harris'in üç eyalette az farkla önde olduğu, Trump'ın bir eyalette önde olduğu, diğer üç eyalette ise oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu görüldü.

Salıncak eyaletlerde yüzde 1'lik farklar

ABD'de 50 eyalet var ancak bunların çoğu neredeyse her zaman aynı partiye oy verdiği için, gerçekte her iki adayın da kazanma şansının olduğu sadece bir avuç eyalet var. Bu seçimlerde yedi salıncak eyalet bulunuyor.

Şu anda salıncak eyaletlerindeki farklar o kadar küçük ki anket ortalamalarına bakarak kimin gerçekten önde olduğunu bilmek imkansız fakat ABC News'ın anketinde son durum şöyle:

Pennsylvania: Fark %1, Trump önde Nevada: Fark %1, Trump önde Michigan: Fark %1, Harris önde Wisconsin: Fark %1 Harris önde Kuzey Carolina: Fark %1, Trump önde Georgia: Fark %1, Trump önde Arizona: Fark %3, Trump önde







