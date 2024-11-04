İşte Türk halkının tahmini: Trump mı Harris mi?

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen kıyasıya mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gündeminde. Peki Türk halkı bu konuya nasıl yaklaşıyor?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın büyük gün. ABD'deki başkanlık seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde.
'Donald Trump kazanır'
'Türkiye çıkarlarına daha faydalı olabilir'
- Araştırmanın Metodolojisi
- Türkiye genelinde 4.109 kişinin katıldığı ve 31 Ekim-03 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
ABD'deki anketlerde son durum
Ulusal düzeyde Harris'in Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 47 ile bir puanlık üstünlüğü var.
Son anketler Kamala Harris'in "savaş alanı" eyaletlerdeki erken seçmenler arasında önde olduğunu gösteriyor.
Demokrat aday daha önce oy kullanmış olanlar arasında yüzde 8'lik bir üstünlüğe sahipken, rakibi Donald Trump, oy kullanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen ancak henüz oy kullanmamış olanlar arasında önde gidiyor.
New York Times ve Siena College tarafından yapılan ankette Harris'in üç eyalette az farkla önde olduğu, Trump'ın bir eyalette önde olduğu, diğer üç eyalette ise oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu görüldü.
Salıncak eyaletlerde yüzde 1'lik farklar
ABD'de 50 eyalet var ancak bunların çoğu neredeyse her zaman aynı partiye oy verdiği için, gerçekte her iki adayın da kazanma şansının olduğu sadece bir avuç eyalet var. Bu seçimlerde yedi salıncak eyalet bulunuyor.
Şu anda salıncak eyaletlerindeki farklar o kadar küçük ki anket ortalamalarına bakarak kimin gerçekten önde olduğunu bilmek imkansız fakat ABC News'ın anketinde son durum şöyle:
- Pennsylvania: Fark %1, Trump önde
- Nevada: Fark %1, Trump önde
- Michigan: Fark %1, Harris önde
- Wisconsin: Fark %1 Harris önde
- Kuzey Carolina: Fark %1, Trump önde
- Georgia: Fark %1, Trump önde
- Arizona: Fark %3, Trump önde