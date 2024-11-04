ABD'de erken oy kullanma süreci bitti: Gözler büyük seçim gününde

Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi? 6 Kasım sabahı dünya nasıl bir iklime uyanacak? Peki ya piyasalar bundan nasıl etkilenecek? Herkesin cevabını merak ettiği bu sorularla birlikte artık son düzlükteyiz. Seçime iki gün kala küresel endeksler, altın, petrol, kripto dünyası, kısacası piyasalar yeni ABD başkanının kim olacağını bekliyor. Son bir kaç yıllık sürece, fiyatlama meselesine ve FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarının bu süreci nasıl kotardıklarına yakından bakalım.