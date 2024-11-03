Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi? 6 Kasım sabahı dünya nasıl bir iklime uyanacak? Peki ya piyasalar bundan nasıl etkilenecek? Herkesin cevabını merak ettiği bu sorularla birlikte artık son düzlükteyiz. Seçime iki gün kala küresel endeksler, altın, petrol, kripto dünyası, kısacası piyasalar yeni ABD başkanının kim olacağını bekliyor. Son bir kaç yıllık sürece, fiyatlama meselesine ve FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarının bu süreci nasıl kotardıklarına yakından bakalım.
HABER ANALİZ
ABD’deki başkanlık seçimi öncesi son düzlükteyiz. Bütün dünya gözünü oraya çevirdi. Haliyle piyasalar da…
Normalde aralarında mantıklı bir korelasyon olması gereken emtialar, ülke borsaları ya da kurların birbiriyle bağlantıları bir süredir kopmuş gibi. Altın fiyatları her geçen gün yeni bir rekor kırıyor. ABD ve Avrupa borsaları tarihi zirvelerinde. Kripto vitrininin en ön sırasında yer alan Bitcoin -her ne kadar rekor kıramasa da- zirvelerde dolanıyor.
DÜNYADA 'UCUZ' BİR ŞEY KALDI MI?
Küresel piyasaları yeniden sağlıklı ve doğru bir ilişki içine yerleştirebilecek büyük kırılma ise 5 Kasım’da gerçekleştirilecek ABD’deki başkanlık seçimleri olacak gibi görünüyor.
Joe Biden döneminde hem ABD hem de dünya için işler pek de iyi gitmedi ve 'fiyatlama' anlamında yeni bir sayfa açıldı. Biraz önce de bahsettiğim gibi dünyada yatırım anlamında ‘ucuz’ bir şey kalmadı. Dolar pahalı, altın pahalı, küresel endeksler pahalı, kısacası her şey pahalı. Türkiye’yi bu denklemden ayrı tutuyorum, orada son yıllarda kur ve endeks arasında bir korelasyon söz konusu. Kısmet olursa o tarafı da başka bir vakitte değerlendiririz.
YENİ FİYATLAMALARA ALIŞIN DİYORLAR
Zaman her şeyin ilacıdır derler. Şu anda piyasa enstrümanlarını zirvelerde bol bol zaman geçirterek insanları yeni fiyatlamalara alıştırma sürecindeler. Ellerinde enflasyon gibi bir bahane ve silah da var. O sebeple çok rahatlar.
Donald Trump ya da Kamala Harris. 6 Kasım sabahı dünya nasıl bir iklime uyanacak? Merakla bekliyor olacağız…