İnsan psikolojisi gereği birkaç yıl önce çok pahalı bulduğumuz bir ürünü bugün artık o kadar da pahalı bulmayız. Misal gram altını bin lira olduğu zaman çok pahalı bulurken bugün -olmaz ya- o fiyatlara bir anlığına düşse varını yoğunu satıp altın alacak kıvama geliriz. Şu anda bize yaptıkları da bu.

Yeni fiyatlamalara alışma dönemindeyiz.