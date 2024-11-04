Soykırım peşini bırakmıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yarın (5 Kasım) tarihinin en belirsiz başkanlık seçimini gerçekleştirecek. Eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, mevcut ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile kozlarını sandıkta paylaşacak. Son yapılan anketlere göre seçimin başa baş olduğu ve yedi salıncak eyalette adayların alacağı oyların ABD'nin yeni başkanını belirleyeceğini gösteriyor. Bu eyaletlerin biri Michigan'da Müslüman Amerikalıların oyları belirleyici olacak. 7 Ekim 2023'ten bugüne çoğu kadın ve çocuk 50 bine yakın Filistinli'nin ölümüne, yüz binlercesinin yaralanmasına ve milyonlarcasının yerinden edilmesini sebep olan Gazze Soykırımı'na askeri, siyasi ve diplomatik destek veren Biden yönetiminin iki numaralı ismi Kamala Harris'in işgalci güç İsrail'i durdurma konusunda isteksiz tavrı mitinglerinde protestolara sebep oluyor.





Kaçamak yanıt

Son olarak Kamala Harris, seçimi belirleyecek kritik eyaletlerden Kuzey Karolina'nın Charlotte şehrinde düzenlediği mitinge protestolarla karşı karşıya geldi. Filistin yanlısı bir grubun Harris’e "İsrail’i silahlandırmayı bırakma" çağrısı üzerine, Harris destekçileri protestocuları tezahüratlarla bastırmaya çalıştı. Harris ise protestoculara “Hepimiz Ortadoğu’daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” sözleriyle kaçamak bir yanıt verdi.





Gövde gösterisinde ağır soru

Harris, geçen hafta ABD'nin başkenti Washington D.C.'de gerçekleştirdiği gövde gösterisi niteliğindeki mitingde de yoğun Filistin protestoları ile karşılaştı. Harris'in konuşmasına devam ettiği sırada kalabalık grup, Filistin ve Gazze lehine sloganlar attı ve Biden-Harris yönetimini protesto etti. İsrail'e silah ambargosu uygulanması talep edilen pankartlar taşıyan Filistin destekçisi göstericiler, "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz. Bugün kaç çocuk öldürdün?" şeklinde ağır sorular yönelttiler.





Liz Cheney tepkisi

Harris'in, ABD'nin Irak'ı ve Afganistan'ı işgali ve İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü işgale en fazla destek veren Cumhuriyetçi siyasetçi Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney ile seçim kampanyası yürütmesi de tepki çekiyor. Seçmenler, Liz Cheney'yi yanına alan Harris'in söylemleriyle çeliştiğine dikkati çekiyor. Eski ABD Başkanı George W. Bush'un yardımcısı ve İslam coğrafyasında kanlı işgallerin planlayıcısı Neo-Con grubun üyelerinden Dick Cheney, katliamlardan da sorumlu tutuluyordu. Dick Cheney ve neo-con ekibin üyeleri eylül ayında Harris'in dış politikasını da desteklediklerini ilan etmişti.





Tlaib'den destek yok

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Demokrat Rashida Tlaib, seçim gününe sayılı günler kala katıldığı bir seçim çalışmasında Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e destek istemeyerek tepkisini gösterdi. Politico'nun haberine göre, Tlaib, sendika üyelerini oy kullanmaya teşvik etmesine karşın konuşmasında Harris yerine oy pusulasının alt kısımlarındaki diğer Demokrat adaylara destek istedi.





Üçüncü adaya yönelim

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslüman toplumunun başkanlık seçimlerindeki son tutumuna ilişkin anketi de Kamala Harris'e soykırımdaki rolü nedeniyle duyulan tepkiyi göz önüne serdi. Ülke genelinde 30-31 Ekim'de 1449 Müslüman seçmene ulaşılarak yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42,3'ü üçüncü parti adayı Jill Stein'e oy vereceğini belirtti. Ankette, Demokrat Parti adayı Kamala Harris yüzde 41 ile Müslüman seçmenlerin ikinci tercihi olurken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 9,8'de kaldı.





Michigan belirleyebilir

Michigan'da yaklaşık 242 bin Müslüman bulunurken, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Müslümanların oylarına büyük önem veriyor. Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri 27 Ekim'de, başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Trump'ı desteklediklerini açıklamıştı. Son anketlerde de Demokrat Parti'nin kalesi sayılan Michigan'da Trump ile Harris'in yarışı başa baş olduğu görülüyor. Bu anlamda eyaletteki Müslümanların vereceği her oy iki aday için de Beyaz Saray'ın kapılarını açabilir.





75 milyon erken oy kullandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine bir gün kala 75 milyonu aşkın seçmenin erken oy kullandığı bildirildi. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla vatandaşın erken oy kullandığı duyuruldu. Bunlardan 40 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi. 244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçiminde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oy kullanmıştı.





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