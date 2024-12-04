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Gazze ampute ülkesi oldu

Gazze ampute ülkesi oldu

04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ritaj Muhammed Cuha, İsrail’in Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda tüm aile fertlerini ve bir bacağını kaybetti. Ritaj şimdi protez bir bacak sahibi olmayı bekliyor.
Ritaj Muhammed Cuha, İsrail’in Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda tüm aile fertlerini ve bir bacağını kaybetti. Ritaj şimdi protez bir bacak sahibi olmayı bekliyor.

Dün Dünya Engelliler Günü’ydü. BM’ye bağlı UNRWA’nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’nin nüfusa göre dünyada “en fazla ampute çocuk bulunan yer” olduğunu söyledi. İsrail’in saldırıları öncesinde yapılan bir ankete katılan her beş aileden birinde en az bir engelli kişi vardı. Bu engellilerin yarısı çocuktu. 7 Ekim 2023’ten sonra sayının çok daha fazla arttığı tahmin ediliyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’nin kişi başına dünyada en fazla ampute edilen çocuğun bulunduğu yer olduğunu belirtti. İsrail’in saldırıları öncesinde yapılan bir ankete katılan her beş aileden birinde en az bir engelli kişi bulunduğunu ve bu ailelerin neredeyse yarısında engelli bir çocuk olduğunu hatırlatan Lazzarini, Gazze’de "engellilik salgını" yaşandığını vurguladı. Lazzarini, çocukların anestezi bile olmadan uzuvlarını kaybettiklerinin altını çizdi.


#Gazze
#çocuk
#ampute

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