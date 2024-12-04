Gazze ampute ülkesi oldu

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’nin kişi başına dünyada en fazla ampute edilen çocuğun bulunduğu yer olduğunu belirtti. İsrail’in saldırıları öncesinde yapılan bir ankete katılan her beş aileden birinde en az bir engelli kişi bulunduğunu ve bu ailelerin neredeyse yarısında engelli bir çocuk olduğunu hatırlatan Lazzarini, Gazze’de "engellilik salgını" yaşandığını vurguladı. Lazzarini, çocukların anestezi bile olmadan uzuvlarını kaybettiklerinin altını çizdi.